В мире нет четких данных о повторном инфицировании COVID-19 — Голубовская

30.07.2020 17:00

Укринформ

В мире нет четкого подтверждения возможности повторного инфицирования COVID-19.

Об этом на пресс-конференции в Укринформе, посвященной промежуточным результатам клинических испытаний препарата для неспецифической терапии COVID-19, сказала инфекционист Ольга Голубовская.

"Нет на сегодняшний день четких данных о том, что есть повторное инфицирование. У нас такие случаи (сообщения о повторном инфицированим COVID-19 — ред.) тоже есть. В том числе и среди персонала (больниц — ред.), когда есть якобы положительный ПЦР, считается, что человек переболел, а через два месяца показывает четкую клиническую картину (заболевание COVID-19 — ред.) Скорее всего, был ошибочно положительный результат, затем развивается клиническая картина, четких доказательств нет. И мне как инфекционисту непонятно, как на протяжении трех месяцев развивается повторное заболевание с клинически выраженными формами — это нечто на грани биологической фантастики. Я думаю, что если бы такое было, мы не просто не достигли бы стабилизации, а постоянно болели. Думаю, повторное инфицирование может быть через год, через какой-то промежуток времени, но не в течение ближайших двух-трех месяцев. Но это мое личное мнение", — сказала Голубовская.

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Она добавила, что ВОЗ, Центры по контролю за заболеваниями и профилактики заболеваний пока не дают четких доказательств повторного инфицирования COVID-19 через короткий промежуток времени.

В то же время Голубовская отметила, что в Украине для подтверждения выздоровления человека от COVID-19 достаточного одного отрицательного ПЦР теста.

По ее словам, уже через 10 дней — три недели от начала проявления заболевания у человека можно определить фрагменты вируса. "Мы сократили несколько месяцев назад тестирования до одного отрицательного результата. Мы это сделали до того, как начали появляться публикации о том, что если прошло три недели от начала заболевания, ВОЗ говорит — 10 дней, то у человека находят фрагменты вируса. Жизнеспособного, воспроизводящего вируса уже нет (через три недели от проявления заболевания — ред.). А мы столкнулись с тем, что у людей то отрицательный, то положительный ПЦР, и они из-за этого по три месяца не могут выйти на работу. Бывает ошибочно положительный, бывает ошибочно отрицательный результат", — отметила Голубовская.

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Она добавила, что диагноз инфекционного заболевания должен устанавливаться по совокупности клинико-лабораторных данных, а не только по критерию теста.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на 30 июля в Украине лабораторно подтверждены 68 ​​794 случая COVID-19, за сутки — 1197 новых.

По материалам: ukrinform.ru