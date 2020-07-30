В Украине могут появиться шесть государственных праздников — Зеленский дал поручение Кабмину

30.07.2020 20:08

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров рассмотреть вопрос о предоставлении государственного статуса отдельным религиозным праздникам, среди которых Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда.

Соответствующий указ № 303/2020 опубликован на сайте главы государства.

"Кабинету министров Украины во взаимодействии с Всеукраинским советом церквей, религиозными организациями, Украинским институтом национальной памяти рассмотреть вопрос о предоставлении государственного статуса отдельным религиозным праздникам, в частности таким: Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда и другим, внести на рассмотрение Верховной Рады Украины соответствующий законопроект", — говорится в документе.

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Отмечается, что такое предложение подается "с целью обеспечения конституционных прав и свобод граждан, реализации равных прав и возможностей всех верующих, чествования истории, культуры, традиций украинского общества как многонационального и многоконфессионального".

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

По материалам: ukrinform.ru