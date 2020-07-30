У профессора Голубовской есть версия, что Одесса становится местом заражения

Коронавирус

30.07.2020 13:51

Укринформ

Заболеваемость COVID-19 в Украине растет не только за счет увеличения количества тестирования, одной из причин может быть скопление людей в курортной Одессе.

Такое предположение на пресс-конференции в Укринформе сделала врач-инфекционист, профессор Ольга Голубовская.

По ее словам, "идет реальное увеличение количества больных".

"В некоторых регионах… увеличивается количество тяжелых больных. А с чем это связано? Это может быть связано с естественными свойствами самого вируса, о котором мы еще мало что знаем, это может быть связано с тем, что люди поехали в Одессу, в Одессе тоже стационары переполнены на сегодняшний день", — сказала она.

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Также Голубовская отметила, что, возможно, украинцы, которые отдыхают в Одессе, где массовое скопление людей, потом могут "перевозить" болезнь в регионы.

Инфекционист подчеркнула, что желаемого спада уровня заболеваемости коронавирусной инфекции в Украине от летней жары не наблюдается.

"Самое главное, что мы ожидали, что когда будет жарко, его (коронавируса – ред.) будет меньше, мы не видим этого. Поэтому я считаю, что нам… надо готовиться к худшему сценарию. Стационары готовить, бригады докторов, у нас на сегодняшний день инфекционистов не хватает", — сказала она.

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В то же время Голубовская отметила, что в Украине совсем неплохо справляются с противодействием коронавирусной инфекции: "все очень устали, но на сегодняшний день ми себя чувствуем уверенней, чем в марте".

Также Голубовская опасается возможного осеннего роста заболеваемости, потому что по "опыту" прошлых эпидемий и пандемий он был в несколько раз хуже: "но тогда по логике сегодня не должно быть такого роста заболеваемости".

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 30 июля подтверждено 68 794 случая COVID-19, из них 1673 смертельных, 38 154 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 1197 новых случаев коронавируса.

По материалам: ukrinform.ru