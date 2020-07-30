У трети школ в Украине нет доступа к скоростному интернету

Исследование

30.07.2020 18:58

Укринформ

В Украине более 6 тысяч школ не имеют доступа к высокоскоростному интернету.

Об этом во время презентации в Укринформе первого исследования Министерства цифровой трансформации, касающегося наличия доступа населения к высокоскоростному интернету, сообщил руководитель экспертной группы по развитию фиксированного широкополосного интернета Андрей Набок.

"В последнее время, когда дети учились дистанционно, обнажилась большая проблема, когда нет оптического интернета — как в школе, откуда учителя могут осуществлять обучение учащихся, так и в самом населенном пункте, где дети не имеют возможности пользоваться такой услугой. На сегодняшний день у нас более 6 тысяч школ, которые не имеют оптического подключения — и это 39% от общего количества школ", — сообщил он.

Кроме того, по информации Минцифры, 9703 учреждения дошкольного образования, инклюзивно-ресурсных центров и ПТУ, а также 646 больниц, 7517 поликлиник и ФАПов, 542 ЦПАУ, 3331 учреждения Минсоцполитики и более 30 тысяч учреждений культуры и спорта не имеют доступа к высокоскоростному интернету.

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"Наша цель — обеспечить возможность подключения до 100 Мбит/сек для 95% сельского населения. Как мы будем этого добиваться: прежде всего через подключение учреждений социальной инфраструктуры — детские сады, школы, больница и т.д." — сказал заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития инфраструктуры Александр Шелест.

Все эти учреждения, подчеркнул заместитель министра, должны иметь подключенный качественный канал, а также в таких учреждениях должна быть создана внутренняя инфраструктура.

"Исходя из количества таких объектов, из количества населенных пунктов и средней стоимости подключения, была и определена сумма — это почти 5,5 млрд грн. Из них — 3,3 млрд необходимо выделить для подключения самого канала к объекту и более 2 млрд грн — для развития качественной локальной сети", — добавил он.

Представитель Минцифры заметил, что ведомство уже готовит финансовый запрос в Министерство финансов на следующий год.

Также министерство, по словам Шелеста, будет реализовывать Национальную стратегию развития широкополосного доступа к интернету.

По материалам: ukrinform.ru