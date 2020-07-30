Учебный год в Украине начнется вовремя — Шмыгаль

30.07.2020 18:34

Укринформ

Учебный год по всей территории Украины начнется вовремя, но председатели областных государственных администраций обязаны создать безопасные условия для организации образовательного процесса.

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль на всеукраинском селекторном совещании с руководителями областей, сообщается на Правительственном портале.

«Учебный год по всей территории Украины начнется вовремя, с 1 сентября, в соответствии с особенностями эпидемиологической ситуации в конкретном регионе или в отдельной административно-территориальной единице», — подчеркнул Шмыгаль.

Премьер напомнил, что с 1 августа вступают в силу новые правила адаптивного карантина, по которым все регионы Украины будут делиться на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. Он уточнил, что в зависимости от эпидемиологической ситуации, на отдельных территориях, в районах, городах «красной» зоны будут приниматься отдельные решения.

Заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач — Виктор Ляшко отметил, что в постановлении от 22 июля №641 «Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мер на территории со значительным распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV- 2» прописаны четкие нормы в отношении организации работы учебных заведений.

«Они направлены прежде всего на разрыв возможного общения детей разных возрастных групп. Мы просим организовать начало уроков в разное время, чтобы дети не посещали учебных заведений одновременно со взрослыми и посторонними людьми, которые не являются участниками образовательного процесса», — заявил Ляшко.

Главный государственный санитарный врач добавил, что преподавательский состав должен будет проходить ежедневную термометрию и быть в масках до начала урока. «Для детей другие нормы. Мы отказываемся от термометрии, но вводим опрос детей относительно состояния здоровья. И в случае появления симптомов острой респираторной вирусной инфекции им нужно обеспечить проведение термометрии и консультации медицинского работника», — отметил он.

Шмыгаль подчеркнул, что критически необходимо обеспечить учебные заведения книгами, завершить все реконструкции и ремонты: «Все это должно быть сделано до 1 сентября».

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Очень важный момент, по словам Премьер-министра, — это использование средств субвенций из государственного бюджета местным бюджетам. В частности, он подчеркнул, что в областях очень низкий процент использования средств по программам «Способная школа» и «Новая украинская школа».

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Как сообщал Укринформ, в Минобразования и Минздраве рассматриваются три сценария, по которым могут начать обучение. В частности, при условиях низкого уровня заболеваемости в регионе будет разрешено посещение учебных заведений в обычном режиме; в случае высокого уровня заболеваемости — образовательный процесс обеспечивается полностью дистанционно; если уровень заболеваемости средний, то образовательный процесс обеспечивается в смешанной форме — дистанционно и в учебных заведениях, с соответствующим дистанцированием и мерами гигиены.

По материалам: ukrinform.ru