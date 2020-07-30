Украина не попала в список стран, которым ЕС дает добро на въезд

30.07.2020 18:01

Укринформ

Совет Евросоюза принял в четверг, 30 июля, уточнения в перечень стран, в отношении которых государствам ЕС рекомендуется постепенная отмена временных ограничений на "несущественные", то есть не связанные с острой или профессиональной необходимостью, путешествия в ЕС.

Соответствующая информация обнародована на сайте Европейского Совета.

"На основе критериев и условий, определенных в рекомендациях, с 31 июля страны-члены должны начать отмену ограничений на путешествия на внешних границах для граждан таких третьих стран: Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, Китай (на условиях подтвержденной взаимности)", — говорится в сообщении.

С гражданами Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана предлагается обращаться как с гражданами ЕС в контексте выполнения обнародованных рекомендаций.

Евросоюз напомнил об уже обнародованных критериях для определения третьих стран, для которых будут отменяться ограничения на путешествия в ЕС. Такие критерии включают, в частности, эпидемиологическую ситуацию и принятые ограничительные меры, включая правила соблюдения физического расстояния, а также учитывают экономические и социальные обстоятельства. Все эти факторы учитываются в комплексе.

Как уже сообщалось, 16 марта 2020 года Еврокомиссия приняла рекомендации относительно временного ограничения всех «несущественных» путешествий из третьих стран в ЕС на период 1 месяца. Главы государств и правительств ЕС согласовали выполнение таких ограничений 17 марта. Упомянутые ограничения на путешествия впоследствии продлевались еще на месяц, соответственно, с 8 апреля и 8 мая 2020 года.

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11 июня Еврокомиссия приняла Коммуникацию (рабочий документ ЕК), которая рекомендовала продление временных ограничений на путешествия до 30 июня 2020 года и определяла подход к постепенной отмене ограничений на «несущественные» путешествия в ЕС с 1 июля 2020 года. Перечень соответствующих критериев и методология их оценки были обсуждены и согласованы между странами-членами.

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З0 июня Еврокомиссия приняла соответствующие рекомендации и очередной перечень стран, гражданам которых могут быть разрешены поездки в ЕС. Этот перечень "разрешенных" стран был обновлен 16 июля текущего года.

По материалам: ukrinform.ru