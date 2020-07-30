Украинские ученые заявляют об успешных результатах исследований препарата "Корвитин"

Коронавирус

30.07.2020 15:54

Укринформ

Промежуточные исследования препарата "Корвитин" для неспецифической терапии COVID-19 показали обнадеживающие результаты, планируется дальнейшее клиническое испытание этого препарата при лечении больных.

Об этом на пресс-конференции в Укринформе сообщил доктор медицинских наук, заведующий кафедрой клинической фармакологии и клинической фармации Национального фармацевтического университета, национальный координатор клинического испытания Игорь Зупанец.

"Речь идет о препарате на основе квирцитина, растительного биофлавоноида, это лекарственные препараты "Квертин" и "Корвитин"… Эти лекарственные средства зарегистрированы на нашем рынке Украины и имеют большой опыт использования при сердечно-сосудистой патологии… Предварительные данные, которые мы получили и сделали промежуточный статистический отчет, чтобы понимать, далее следует ли продолжать это исследование или нет, мы увидели, что не было побочных эффектов, то есть препарат безопасен, прослеживалась положительная динамика симптомов заболевания. Пациенты субъективно чувствовали себя лучше, и это позволяло судить об улучшении их самочувствия в комплексном лечении… Это исследование должно быть продолжено, и уже есть все предпосылки, чтобы включить данный препарат во временные протоколы реальной клинической практики, чтобы продолжить, чтобы потом сделать вывод о целесообразности их использования", — сообщил Зупанец.

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Он добавил, что в других странах эти препараты считаются не лекарственными препаратами, а биологически активными добавками. В Украине они зарегистрированы как лекарственные средства и давно используются в терапии пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В то же время Зупанец сообщил, что исследование по применению квертицина (действующее вещество препарата, которое исследуется — ред.) в лечении коронавируса начали проводить в Канаде в начале года, в Украине же оно стартовало 14 мая.

Сейчас, по его словам, на втором этапе в рандомизированное исследование включены 30 пациентов в трех клиниках. Всего планируется провести клинические исследования на 200 пациентах в разных областях Украины.

Также Зупанец сообщил, что в клинической практике применения "Корвитин" предназначался пациентам с коронавирусной инфекцией, но с показаниями "сердечно-сосудистая патология". "Таких пациентов, по нашим наблюдения, около 800, ни один из них не умер, которые использовали препарат "Корвитин", и все вместе, клиническое испытание и реальная клиническая практика говорят нам о реальных перспективах этого препарата", — сказал Зупанец.

Впрочем, по его словам, окончательные выводы клинического испытания будут основываться на исследовании 200 пациентов, включенных в исследование, как это предусмотрено протоколом исследования.

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Исследования проводились в трех медучреждениях. По мнению ученых, препарат будет препятствовать развитию так называемого цитокинового шторма, и это является проявлением прямого противовоспалительного действия квертицина.

По словам доктора медицинских наук, заведующей кафедрой инфекционных болезней Национального медуниверситета имени А. А. Богомольца, национального координатора клинического испытания Ольги Голубовской, ранняя терапия предотвращает развитие тяжелых форм заболевания во время протекания коронавирусной инфекции COVID-19.

В частности, по ее словам препарат хорошо показал себя при применении у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"Я хочу подчеркнуть: это не препарат специфической терапии, не противовирусное средство, это препарат, который влияет на основное звено механизма развития патологических изменений… Препарат, который сегодня обсуждается, обладает двумя важными свойствами именно для лечения этой болезни: он влияет на прогрессирование развития эндотелиальной дисфункции и, что интересно, есть иммуномодулирующим средством, подавляя развитие этих иммунологических реакций, которые называются цитокиновыми штормами и которые вызывают тяжелые поражения", — пояснила Голубовская, добавив, что препарат применяется только в комплексной терапии.

Как сообщал Укринформ, Министерство здравоохранения утвердило проведение клинических испытаний 4 лекарственных средств для борьбы с коронавирусной болезнью. В частности, приказом № 1138 от 14 мая 2020 года утверждено проведение открытого многоцентрового, рандомизированного исследования по изучению эффективности препарата "Корвитин", производства ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ" с последующим применением препарата "Квертин", производства ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ" у пациентов с пневмонией, ассоциированной с 2019-nCoV острой респираторной болезнью, на фоне базовой терапии.

По материалам: ukrinform.ru