Антимонопольный комитет опровергает арест своего сотрудника

31.07.2020 14:33

Укринформ

В Антимонопольном комитете заявили, что распространенная некоторыми СМИ информация о задержании Национальной полицией сотрудника Комитета не соответствует действительности.

Об этом говорится в сообщении на сайте АМКУ.

"Никаких задержаний сотрудников Комитета правоохранительные органы не проводили", — говорится в сообщении.

В то же время АМКУ подчеркивает готовность максимально содействовать проведению расследования, ведь Комитет заинтересован в обеспечении справедливости и наказании преступника, если его вина будет доказана.

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Как сообщал Укринформ, 30 июля правоохранители задержали "решалу", которая, по информации следствия, требовала у представителя двух предприятий 4 млн грн за свое влияние на служащих отделения АМКУ.

По материалам: ukrinform.ru