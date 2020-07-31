Эксперт: Против COVID-19 работает только один препарат – ремдесивир

31.07.2020 17:15

Укринформ

На сегодняшний день не существует никаких препаратов с доказательной эффективностью против COVID-19, кроме ремдесивира.

Об этом рассказал ученый-биофизик Семен Есилевский в интервью Укринформу.

"Насколько мне известно, кроме ремдесивира нет никаких препаратов с доказательной эффективностью против COVID-19. Тоцилизумаб исследовался, но я пока не встречал опубликованных работ, в которых говорилось бы о том, что он действительно эффективен. Может, недавно такие данные появились, но в любом случае все эти препараты — больше психологическое лечение, нежели настоящее. Даже если они дают какой-то эффект на 5-7%, все равно мы не знаем точно, кому их давать, на какой стадии заболевания, в какой момент они наиболее эффективны и безопасны. Это все требует многолетних исследований на основе очень большой статистики, которых сейчас мы, разумеется, не имеем", — сказал он.

В то же время, по словам Есилевского, с другим препаратом — гидроксихлорохином — во всемирном масштабе "ситуация просто анекдотическая": "Его то включали в протоколы (лечение COVID-19 — ред.), то изымали. То начинали клинические исследования, то прекращали из-за опасности препарата , потом снова возобновляли. Вся эта волокита привела к тому, что напрашивается вывод: эффекта нет, потому что если бы был, уже бы его нашли".

Эксперт также рассказал, что каких-то кардинальных изменений в понимании медиками и учеными этой болезни и ситуации в целом не произошло. "Да накопилась определенная статистика, и кое-что стало более понятным, чем было в апреле. Полностью закрыта тема использования различных лекарств "офф лейбл" для лечения COVID-19, применение с этой же целью лекарств против ВИЧ, гидроксихлорохина. Были надежды, что они подействуют и не оправдались. Стало известно, что против этой болезни работает один из противовирусных препаратов — ремдесивир. Он дает определенный результат, но это не панацея, не то лечение, которое могло бы нас избавить от этой беды. Теперь уже ясно, что вся надежда все таки на вакцину", — отметил эксперт.

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Как сообщалось, по состоянию на утро 31 июля в мире зафиксировано более 17,4 млн случаев коронавируса COVID-19. Всего с 17 476 105 случаев COVID-19, 676 759 — летальные, 10 939 473 человека выздоровели. 1%, или 66 372 больных, в мире находятся в серьезном или критическом состоянии. Коронавирус зафиксировали в 213 странах и территориях.

В Украине по состоянию на 31 июля лабораторно подтверждены 69 884 случая COVID-19, за сутки — 1 090 новых.

По материалам: ukrinform.ru