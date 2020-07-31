Коронавирус в Украине и мире: последние данные по состоянию на 31 июля

Главное Общество
Христина Качоровська0
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В Украине за вчерашний день снова подтверждено более 1000 новых случаев COVID-19. Число зараженных в мире составляет почти 17,5 миллиона.

Тест на коронавирус
Тест на коронавирус. Фото — tvoemisto.tv

Об этом пишет «НБН«.

По последним данным от СНБО в Украине за прошедшие сутки было подтверждено ещё 1 090 случаев коронавируса. В общем число зараженных в Украине составляет 69 884. Из этого количества:

  1. умерли — 1 693 (+ 20 за день)
  2. вылечились — 38 752 (+ 598 за день)
  3. продолжают лечение — 29 439

Ситуация с заболевшими в областях и Киеве:

  • Львовская область — 9 526 (+ 147)
  • г. Киев — 8 241 (+ 110)
  • Ровенская область — 6 024 (+ 82)
  • Черновицкая область — 5 875 (+ 63)
  • Закарпатская область — 5 146 (+ 68)
  • Ивано-Франковская область — 4 557 (+ 111)
  • Волынская область — 3 783 (+ 48)
  • Киевская область — 3 716 (+ 44)
  • Харьковская область — 3 711 (+ 85)
  • Одесская область — 3 214 (+ 64)
  • Тернопольская область — 2 976 (+ 54)
  • Винницкая область — 2 736 (+ 38)
  • Житомирская область — 1 850 (+ 43)
  • Днепропетровская область — 1 402 (+ 8)
  • Хмельницкая область — 1 138 (+ 29)
  • Черкасская область — 924 (+ 5)
  • Донецкая область — 881 (+ 16)
  • Черниговская область — 823 (+ 34)
  • Запорожская область — 790 (+ 11)
  • Кировоградская область — 703 (+ 1)
  • Николаевская область— 590 (+ 12)
  • Сумская область — 485 (+ 1)
  • Полтавская область — 440 (+ 9)
  • Херсонская область — 227 (+ 3)
  • Луганская область — 126 (+ 4)

Самый высокий прирост заболевших зафиксирован во Львовской области (+147) Ивано-Франковской области (+111) и Киеве (+110). Новые случаи зафиксированы во всех регионах.

В мире же COVID-19 выявлен у 17 482 248 (+ 287 987 за день) человек. Из них:

  1. умерли — 676 825 (+ 6 531 за день)
  2. вылечились — 10 941 911 (+ 236 526 за день)
  3. продолжают лечение — 5 863 512

Страны, с наибольшим число заболевших коронавирусом:

  • США — 4 634 985
  • Бразилия — 2 613 789
  • Индия — 1 643 416
  • Россия — 834 499
  • ЮАР — 482 169
  • Мексика — 416 179
  • Перу — 407 492
  • Чили — 353 536
  • Испания — 332 510
  • Великобритания — 302 301
  • Иран — 301 530
  • Колумбия — 286 020
  • Пакистан — 278 305
  • Саудовская Аравия — 274 219
  • Италия — 247 158
  • Бангладеш — 234 889
  • Турция — 229 891
  • Франция — 222 469
  • Германия — 209 653
  • Аргентина — 185 373
  • Ирак — 121 263
  • Канада — 117 667
  • Катар — 110 460
  • Индонезия — 106 336

Напомним, ранее мы писали, что в МОЗ назвали единственный способ не заболеть коронавирусом.


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