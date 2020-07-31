Коронавирус в Украине и мире: последние данные по состоянию на 31 июля

В Украине за вчерашний день снова подтверждено более 1000 новых случаев COVID-19. Число зараженных в мире составляет почти 17,5 миллиона.

Об этом пишет «НБН«.

По последним данным от СНБО в Украине за прошедшие сутки было подтверждено ещё 1 090 случаев коронавируса. В общем число зараженных в Украине составляет 69 884. Из этого количества:

умерли — 1 693 (+ 20 за день) вылечились — 38 752 (+ 598 за день) продолжают лечение — 29 439

Ситуация с заболевшими в областях и Киеве:

Львовская область — 9 526 (+ 147)

г. Киев — 8 241 (+ 110)

Ровенская область — 6 024 (+ 82)

Черновицкая область — 5 875 (+ 63)

Закарпатская область — 5 146 (+ 68)

Ивано-Франковская область — 4 557 (+ 111)

Волынская область — 3 783 (+ 48)

Киевская область — 3 716 (+ 44)

Харьковская область — 3 711 (+ 85)

Одесская область — 3 214 (+ 64)

Тернопольская область — 2 976 (+ 54)

Винницкая область — 2 736 (+ 38)

Житомирская область — 1 850 (+ 43)

Днепропетровская область — 1 402 (+ 8)

Хмельницкая область — 1 138 (+ 29)

Черкасская область — 924 (+ 5)

Донецкая область — 881 (+ 16)

Черниговская область — 823 (+ 34)

Запорожская область — 790 (+ 11)

Кировоградская область — 703 (+ 1)

Николаевская область— 590 (+ 12)

Сумская область — 485 (+ 1)

Полтавская область — 440 (+ 9)

Херсонская область — 227 (+ 3)

Луганская область — 126 (+ 4)

Самый высокий прирост заболевших зафиксирован во Львовской области (+147) Ивано-Франковской области (+111) и Киеве (+110). Новые случаи зафиксированы во всех регионах.

В мире же COVID-19 выявлен у 17 482 248 (+ 287 987 за день) человек. Из них:

умерли — 676 825 (+ 6 531 за день) вылечились — 10 941 911 (+ 236 526 за день) продолжают лечение — 5 863 512

Страны, с наибольшим число заболевших коронавирусом:

США — 4 634 985

Бразилия — 2 613 789

Индия — 1 643 416

Россия — 834 499

ЮАР — 482 169

Мексика — 416 179

Перу — 407 492

Чили — 353 536

Испания — 332 510

Великобритания — 302 301

Иран — 301 530

Колумбия — 286 020

Пакистан — 278 305

Саудовская Аравия — 274 219

Италия — 247 158

Бангладеш — 234 889

Турция — 229 891

Франция — 222 469

Германия — 209 653

Аргентина — 185 373

Ирак — 121 263

Канада — 117 667

Катар — 110 460

Индонезия — 106 336

Напомним, ранее мы писали, что в МОЗ назвали единственный способ не заболеть коронавирусом.