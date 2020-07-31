Коронавирус в Украине и мире: последние данные по состоянию на 31 июля
В Украине за вчерашний день снова подтверждено более 1000 новых случаев COVID-19. Число зараженных в мире составляет почти 17,5 миллиона.
Об этом пишет «НБН«.
По последним данным от СНБО в Украине за прошедшие сутки было подтверждено ещё 1 090 случаев коронавируса. В общем число зараженных в Украине составляет 69 884. Из этого количества:
- умерли — 1 693 (+ 20 за день)
- вылечились — 38 752 (+ 598 за день)
- продолжают лечение — 29 439
Ситуация с заболевшими в областях и Киеве:
- Львовская область — 9 526 (+ 147)
- г. Киев — 8 241 (+ 110)
- Ровенская область — 6 024 (+ 82)
- Черновицкая область — 5 875 (+ 63)
- Закарпатская область — 5 146 (+ 68)
- Ивано-Франковская область — 4 557 (+ 111)
- Волынская область — 3 783 (+ 48)
- Киевская область — 3 716 (+ 44)
- Харьковская область — 3 711 (+ 85)
- Одесская область — 3 214 (+ 64)
- Тернопольская область — 2 976 (+ 54)
- Винницкая область — 2 736 (+ 38)
- Житомирская область — 1 850 (+ 43)
- Днепропетровская область — 1 402 (+ 8)
- Хмельницкая область — 1 138 (+ 29)
- Черкасская область — 924 (+ 5)
- Донецкая область — 881 (+ 16)
- Черниговская область — 823 (+ 34)
- Запорожская область — 790 (+ 11)
- Кировоградская область — 703 (+ 1)
- Николаевская область— 590 (+ 12)
- Сумская область — 485 (+ 1)
- Полтавская область — 440 (+ 9)
- Херсонская область — 227 (+ 3)
- Луганская область — 126 (+ 4)
Самый высокий прирост заболевших зафиксирован во Львовской области (+147) Ивано-Франковской области (+111) и Киеве (+110). Новые случаи зафиксированы во всех регионах.
В мире же COVID-19 выявлен у 17 482 248 (+ 287 987 за день) человек. Из них:
- умерли — 676 825 (+ 6 531 за день)
- вылечились — 10 941 911 (+ 236 526 за день)
- продолжают лечение — 5 863 512
Страны, с наибольшим число заболевших коронавирусом:
- США — 4 634 985
- Бразилия — 2 613 789
- Индия — 1 643 416
- Россия — 834 499
- ЮАР — 482 169
- Мексика — 416 179
- Перу — 407 492
- Чили — 353 536
- Испания — 332 510
- Великобритания — 302 301
- Иран — 301 530
- Колумбия — 286 020
- Пакистан — 278 305
- Саудовская Аравия — 274 219
- Италия — 247 158
- Бангладеш — 234 889
- Турция — 229 891
- Франция — 222 469
- Германия — 209 653
- Аргентина — 185 373
- Ирак — 121 263
- Канада — 117 667
- Катар — 110 460
- Индонезия — 106 336
Напомним, ранее мы писали, что в МОЗ назвали единственный способ не заболеть коронавирусом.