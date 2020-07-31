НАБУ раскрыло злоупотребления на 37 миллионов при обустройстве полигона "Широкий лан"

31.07.2020 04:26

Укринформ

Детективы НАБУ уличили группу лиц, в которую входили бывшие должностные лица ВСУ и бизнесмены, в злоупотреблениях во время обустройства военного полигона «Широкий лан».

Из-за их действий государству нанесен ущерб более 37 млн грн, сообщает НАБУ.

«Детективы Национального бюро при процессуальном руководстве САП разоблачили группу лиц в составе бывших должностных лиц Вооруженных сил Украины и бизнеса на злоупотреблениях во время обустройства военного полигона «Широкий лан» (Николаевская обл.). В результате их действий государству нанесен ущерб более чем на 37 млн грн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 30 июля пятерым лицам было сообщено о подозрении. Среди них начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ; начальник Управления строительства, реконструкции и капитального ремонта военных объектов Главного КЭУ ВСУ; начальник отдела технического надзора за строительством Главного КЭУ ВСУ (все должности — на момент совершения преступления); бенефициар ООО; директор ООО.

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В частности, следствие установило, что должностные лица ВСУ в сговоре с представителями ООО организовали прием работ и услуг по обустройству полевого лагеря «Широкий лан» в селе Ульяновка (Николаевская обл.) таким образом, ООО получило от Минобороны более 37 млн грн за работы, которых фактически не выполнило.

Сумма причиненного государству ущерба в результате незаконной переплаты подтверждена заключением Государственной аудиторской службы и экспертизами.

Расследование этих фактов НАБУ и САП осуществляют с ноября 2019 года после передачи дела из ГБР.

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Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения. НАБУ и САП работают над установлением других участников совершения преступления.

По материалам: ukrinform.ru