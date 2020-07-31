«Решение вопросов» с АМКУ за 4 миллиона: задержанной объявили подозрение
"Решение вопросов" с АМКУ за 4 миллиона: задержанной объявили подозрение
31.07.2020 16:47
Укринформ
В Киеве сообщили о подозрении женщине, которая требовала 4 миллиона гривень с двух фирм за влияние на работников отделения Антимонопольного комитета для минимизации штрафов, наложенных на фирмы за нарушения законодательства.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
«Злоумышленнице сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении.
В МВД напомнили, что ранее правоохранители задокументировали факт вымогательства лицом неправомерной выгоды за влияние на работников отделения Антимонопольного комитета.
«За четыре миллиона гривень злоумышленница обещала представителям двух обществ вынесения в их пользу решения о минимизации размера штрафных санкций, наложенных на них из-за нарушения требований действующего законодательства», — информируют в МВД.
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30 июля в одном из заведений общественного питания столицы правоохранители задержали женщину во время получения первой части взятки — 600 тысяч гривень.
Санкция инкриминируемой ей статьи УК предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.
Как сообщалось, 30 июля правоохранители задержали лицо, которое требовало 4 млн грн за влияние на служащих отделения АМКУ.
По материалам: ukrinform.ru