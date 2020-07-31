В Кабмине считают, что ЕС не откроет свои границы для украинцев ещё два месяца

Таким прогнозом поделилась вице-премьер-министр по вопросу европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Украинскую правду«.

По её мнению, как минимум ещё два месяца украинцы вряд ли смогут попасть в старны Европейского союза. Чиновница отметила, что украинские послы ведут переговоры с различными странами по поводу ослаблений для поездок:

«Границы не откроются в один момент для всех, это будет очень медленный и пошаговый процесс. А учитывая тот факт, что мир в предвкушении второй волны пандемии коронавируса и, возможно, где-то будет региональный всплеск, то вряд ли до сентября границы ЕС откроют».

Напомним, ранее мы писали, что Ляшко назвал условие, при котором европейские страны откроют свои границы для украинцев.