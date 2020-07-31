В оккупированном Крыму произошло масштабное ДТП: погибло 9 людей

Смертельное ДТП произошло в пятницу, 31 июля, около 7 утра: маршрутка Mercedes Sprinter, которая ехала из Краснодара в Севастополь, врезалась в фуру.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на российские СМИ.

Сообщается, что инцидент случился на автодороге Таврида: микроавтобус Mercedes Sprinter на полном ходу врезался в фуру, которая ехала впереди.

На месте ДТП сразу скончались восемь людей: 7 пассажиров и водитель маршрутки.

Ещё около 10 людей, в частности, беременная женщина, получили различные травмы. Всех госпитализировали, но уже в больнице ещё один пострадавший:

«К сожалению, все усилия врачей не принесли желаемого… Один пациент скончался. Ещё двое находятся в очень тяжелом состоянии и один — в состоянии средней степени», — сообщили в так называемом «МОЗ» Крыма.

Согласно предварительным данным, люди, которые были в маршрутке ехали на отдых. Причина ДТП — водитель уснул за рулем.

Напомним, ранее мы писали, что с начала года в Украине произошло более 70 тысяч ДТП.