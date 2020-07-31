Зеленский подписал закон о переходе на исполнительные е-документы
Зеленский подписал закон о переходе на исполнительные е-документы
31.07.2020 12:52
Укринформ
Президент Владимир Зеленский подписал закон о введении электронной формы исполнительного документа.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
“Президент Владимир Зеленский подписал Закон № 797-IX "О внесении изменения в статью 4 Закона Украины "Об исполнительном производстве" о введении электронной формы исполнительного документа ", который Верховная Рада приняла 15 июля 2020 года", — говорится в сообщении.
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Закон, в частности, предусматривает, что исполнительный документ может быть выдан в форме электронного документа в соответствии с законами «Об электронных документах и электронном документообороте» и «Об электронных доверительных услугах». Порядок предъявления к исполнению таких исполнительных документов определяет Министерство юстиции Украины.
В ОП отметили, что реализация норм документа обеспечит дальнейшую цифровую трансформацию государства, переход органов государственной власти к электронной форме документооборота.
По материалам: ukrinform.ru