Украинцам компенсируют утраченный заработок из-за самоизоляции — Минсоцполитики

03.08.2020 12:09

Укринформ

Свыше тысячи граждан Украины получили социальные выплаты за время самоизоляции.

Об этом рассказал первый заместитель министра социальной политики Евгений Котик в программе «Официальный разговор» на телеканале «Дом», сообщает Укринформ.

Он пояснил, каким образом происходят выплаты, которые были внедрены в связи с пандемией коронавирусной инфекции во всем мире.

«Новые программы, если их можно так назвать, или новые выплаты, которые проходят через Фонд социального страхования, все они были связаны с COVID-19. С заболеванием, которое сейчас у нас происходит… Люди вынуждены были идти на самоизоляцию. Самоизоляция, как мы все знаем, — это 14 дней. И они должны были проходить её. Были инициированы и внесены изменения в Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании». И мы предусмотрели, что выплаты именно материального обеспечения в случае самоизоляции человек, любой работающий человек, получает в размере 50% средней заработной платы стабильно. И это есть, и это происходит», — сообщил замминистра социальной политики.

Котик рассказал, что для медиков, которые сейчас находятся на передовой, уровень материального обеспечения за время самоизоляции повысили на 100% от средней заработной платы. Он отметил, что эта программа дала Фонду социального страхования возможность уже в июле произвести такие выплаты более 1000 гражданам, в том числе и врачам.

«Около 250 там было врачей и медицинских работников, а также остальные — это были обычные граждане. По состоянию на 20.07 в Фонд поступило приблизительно 6,5 тыс. документов на получение таких выплат», — прокомментировал замминистра соцполитики ситуацию с социальным обеспечением в случае самоизоляции граждан.

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Как сообщалось, в Украине по состоянию на 3 августа лабораторно подтвердили 73 158 случаев COVID-19, из них за сутки — 990. В течение суток зафиксировано 13 новых летальных случаев. Выздоровели 333 пациента. За сутки наибольшее количество инфицированных обнаружили во Львовской области — 138, Ивано-Франковской области — 119 и Киеве — 102.

По материалам: ukrinform.ru