Группа железнодорожников обсудит свои требования с руководством УЗ

04.08.2020 18:56

Укринформ

Железнодорожники, протестовавшие под зданием Мининфраструктуры, проведут переговоры с руководством правления АО "Укрзализныця" по итогам заявленных требований.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом председатель Свободного профсоюза железнодорожников Украины Владимир Козельский сообщил журналистам по итогам переговоров делегации от профсоюза в Министерстве инфраструктуры.

«Продолжение переговоров запланировано на четверг. Будем проводить переговоры с Укрзализныцей на уровне членов правления, потому что вопрос серьезный стоит. Поручение дал первый заместитель министра инфраструктуры Абрамович (Дмитрий Абрамович — ред.)», — сказал Козельский.

Он сообщил, что железнодорожники намерены проводить и ряд других мероприятий для выполнения обнародованных требований. В частности, митингующие ожидают увольнения наблюдательного совета и правления АО "Укрзализныця", повышения зарплаты работникам железной дороги рабочих профессий, инженерно-техническому персоналу, который выполняет рядовые функции управления, медработникам железнодорожных лечебных учреждений.

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Среди требований — устранить постоянные нарушения условий Отраслевого соглашения между Госадминистрацией железнодорожного транспорта и профсоюзами со стороны руководства Укрзализныци; остановить процесс ликвидации железнодорожных медицинских учреждений, в которых действует своя система профилактики и лечения профзаболеваний работников железной дороги; обязать Госслужбу по вопросам труда проверить соблюдение законодательства в коммунальных предприятиях «Киевпастранс» (г. Киев), «Транспорт» (г. Каменское), «Городской троллейбус» (г. Кривой Рог).

Участники акции днем ​​заявили, что в случае игнорирования министром озвученных требований, профсоюзные организации будут проводить бессрочное пикетирование здания министерства. В 12.45 делегацию от митингующих пригласили в Министерство инфраструктуры на переговоры.

Как сообщал Укринформ, во вторник, 4 августа, у здания Министерства инфраструктуры в Киеве провели акцию протеста железнодорожники, среди их требований — увольнение наблюдательного совета и правления АО "Укрзализныця".

По материалам: ukrinform.ru