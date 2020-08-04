Как дальше будут работать школы во время эпидемии: критики очень много

Аналитика

04.08.2020 09:30

Укринформ

Рекомендации Минздрав издал. Но как их выполнить, когда в некоторых заведениях до сих пор негде помыть руки, и даже новые классы часто не имеют принудительной вентиляции

На днях учебным заведениям дали рекомендации о том, как организовать учебу в условиях угрозы коронавирусной инфекции, изданные министерством здравоохранения. Сейчас эти рекомендации активно обсуждаются — среди учителей, родителей учеников и даже врачей. Последние говорят, что после ВНО увидели всплеск заболеваемости, поэтому с настороженностью ждут начала учебы в школах. Родители вроде бы и ждут возможности отправить детей в школы, ведь многие из них были недовольны организацией дистанционного обучения, но поскольку увидели в новых рекомендациях некоторые недоработки, то сейчас настроены довольно скептично.

На занятиях без масок, минимум передвижений между кабинетами, дезинфекция

Стоит начать с того, что с 1 сентября занятия в учебных заведениях начнутся не везде — в регионах, которые окажутся в «красной» зоне, продолжится «дистанционка».

Согласно рекомендациям для «зеленой», «желтой» и «оранжевой» зон, заходить в учебное заведение можно будет только в маске или респираторе. При этом в период карантина родителей внутрь пускать не будут (кроме сопровождающих детей с инвалидностью). На занятиях маски или респираторы можно не надевать, но вне класса или аудитории носить их будет обязательно.

Перед занятиями педагоги будут опрашивать учеников / студентов об их самочувствии. Тех, у кого заподозрят симптомы ОРВИ, оперативно направят на медосмотр.

Термометрия будет обязательна для персонала, который не допустят к работе, если термометр покажет больше 37,2°С. Измерять температуру учащимся и студентам будет не обязательно.

Кроме того, учреждениям рекомендовали по возможности проводить занятия на открытом воздухе, установить разное время начала и окончания занятий и перерывов для разных классов и групп, ограничить проведение массовых мероприятий (совещаний, собраний и т.п.) в закрытых помещениях. Также желательно минимизировать передвижения учащихся и студентов между кабинетами и аудиториями.

Собственно от учебных заведений требуется обеспечить:

места для обработки рук антисептиками на входе во все помещения;

сбор использованных масок и перчаток в отдельные контейнеры;

подготовленные санитарные комнаты: жидкое мыло, бумажные полотенца или электросушилки для рук;

плакаты, баннеры о респираторной гигиене и этикете кашля

оборудование медпунктов: бесконтактными термометрами, дезинфекторами, средствами индивидуальной защиты;

разметку на полу для соблюдения дистанции и организованного движения по коридорам;

проветривание помещений не менее 10 минут после каждого занятия;

очистку и дезинфекцию поверхностей — дверных ручек, столов, мест для сидения, перил и т.д. — после проведения занятий в конце рабочого дня.

Как позже разъяснили в Министерстве образования и науки, обеспечить работников защитными масками, антисептиками и средствами для дезинфекции поверхностей должны учредители школ — то есть местные власти.

Что касается организации питания, то заведениям придется отказаться от "шведского стола" и самообслуживания. Также нужно будет согласовать график питания учащихся / студентов и обеспечить расстояние между столами не менее 1,5 м (за столом должно быть не более 4-х человек).

Но следует отметить, что речь идет именно о рекомендации — то есть окончательно решать, как лучше организовать инфекционную безопасность, будут сами учебные заведения.

Чем недовольны родители?

Увидеть общие настроения родителей учеников можно в обсуждении общественной организации «Родители SOS». Там затронули едва ли не все возможные проблемы, которые могут возникнуть — начиная от того, что дети все равно будут пользоваться общей уборной и заканчивая возможным буллингом, если кто-то из детей не наденет маску на перемене. Некоторые задумываются о переводе на дистанционное обучение или о том, чтобы первоклассника отдать в школу в следующем году.

Примечательно, что школы готовиться к новому учебному году по карантинным правилам еще практически не начали. Обзвонив десятка два школ, Укринформ выяснил, что администрация и большинство персонала сейчас в отпусках — до середины августа. Соответственно, активная фаза приготовлений к учебному году еще не началась. Поэтому вопрос в том — успеют ли школы все подготовить как следует?

Поговорить удалось лишь с заместителем директора столичной 137-й школы, которая, почему-то отказалась представиться, но заверила, что в школе с новыми правилами ознакомились: «Мы все продумываем и готовимся. Мы изучили все пункты, но конкретнее сможем начать работу через неделю, когда учителя выйдут из отпусков. Все заинтересованы следовать рекомендациям, чтобы не допустить распространения инфекции».



Сергей Дятленко

По мнению эксперта по вопросам образования Офиса поддержки реформ при Минрегионе Сергея Дятленко, с сентября надо к каждому населенному пункту подходить дифференцированно. «В одном городе школы могут работать в две смены, в другом — расписание уроков должно быть переделано таким образом, чтобы школьники из разных классов меньше контактировали друг с другом. Не надо смотреть на звонок, как на священную корову, — без него вполне можно обходиться. О конце урока может сообщать негромкий короткий сигнал со смартфона учителя. У некоторых школ по несколько этажей и даже несколько отдельных зданий, и эту особенность вполне можно использовать сейчас. Но я подозреваю, что и такие меры не понравятся родителям. Однако хочу сказать им, что нестандартная задача требует необычных способов решения», — убежден специалист.

Без нормальной вентиляции и уменьшения числа учеников в классах — безопасно не будет

Чтобы понять, насколько эффективны рекомендации Минздрава, Укринформ обратился за комментарием к эпидемиологу, председателю ОО "Инфекционный контроль в Украине" Андрею Александрину. Прежде всего он начал с того, что сами рекомендации даны поздно, особенно с учетом того, что работники образовательных учреждений выйдут на работу только с 15 августа…

«Государство должно не наказывать, а помогать проводить меры по инфекционной безопасности, в том числе и финансово. А что было сделано за два месяца жесткого карантина? Почему тогда не провели такой подготовки? Привести все в порядок в учебных заведениях за такое короткое время просто не получится, а в сентябре ситуация ухудшится еще и в связи с появлением сезонных вирусных заболеваний», — говорит специалист.

Он добавляет, что самое важное для функционирования детского учреждения — современная система вентиляции помещений. Об этом не задумываются и при строительстве новых школ и садиков в рамках программы «Большого строительства», а что уж говорить про старые школы.

«Если в новом садике или школе нет механической вентиляции, какой смысл в том, чтобы просто строить новые стены? Нужно создавать такие условия, чтобы дети не болели», — отмечает эпидемиолог и добавляет, что ситуацию с санбезопасностью в школах регионов ухудшает элементарная бытовая проблема — отсутствие воды во многих школах. О каком соблюдении гигиены во время эпидемии тогда вообще можно говорить?



Сергей Бабак / Фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net

А на эту проблему еще в начале 2019 года обращал внимание Сергей Бабак, директор образовательных программ «Украинского института будущего», ссылаясь на данные Госкомстата.

«Водопровод и, соответственно, столовая или буфет с горячим питанием, есть в 14849 школах из 16180. То есть, в 1331 школе (8,2%) нет воды! Вообще! Представьте себе провести 5-6 уроков ежедневно в помещении без питания и воды… Если в школе нет воды — очевидно, что в ней нет и санузлов внутри здания. Как минимум, в 1331 школе туалет находится на улице! В 7821 школе (48,3%) нет горячей воды», — отмечал тогда Сергей Бабак. И по состоянию на сегодня ситуация вряд ли слишком изменились, ведь за последний год слышать о значительных сдвигах в этом вопросе не приходилось…



Андрей Александрин

Возвращаясь к рекомендациям, Андрей Александрин считает ношение масок в помещениях без достаточной вентиляции — издевательством над учениками и персоналом. «Если бы в наших помещениях поддерживался правильный температурный режим и влажность, позволяющие находиться в масках, то эту практику можно было бы применить. А в таком виде, как сейчас, она принесет больше вреда, чем пользы. Не нужно сравнивать нашу страну с развитыми государствами, где созданы условия для пребывания в масках в закрытых помещениях», — говорит эпидемиолог.

Еще он подчеркивает необходимость снижения числа детей в классах, а также соблюдение между ними дистанции. «Нужно рассаживать по одному ребенку за партой, как это делается во всем мире, а также следить, чтобы расстояние между партами составляло не менее 1,5-2 метра. Это значит, что надо снижать число учеников в классах с 35-40 хотя бы до 15 и следить, чтобы такие небольшие группы детей по минимуму пересекались между собой», — настаивает г-н Александрин и добавляет, что проблема не в детях, которые болеют, а в том, что в учебных заведениях искусственно создается система, при которой дети могут с легкостью заболеть.

Опросом учащихся (студентов) перед началом занятий об их самочувствии должны заниматься медицинские работники при школах, имеющие для этого квалификацию, а не учителя. «Если организовать на входе правильный скрининг, когда у ребенка будут замечать признаки заболевания и не допускать к занятиям, то это даст определенный эффект. Но разве есть знания у педагогов, как это делать? Бесконтактная термометрия — это стопроцентный «фуфломицин», ведь большая часть таких термометров работают некорректно. Когда осенью еще и снизится температура воздуха, то проводить такие замеры при входе — ерунда. Человек должен побыть 15 минут в помещении, чтобы можно было измерить ему температуру бесконтактно».

Наконец. Важно помнить, что личная безопасность начинается дома — с того, как родители умеют донести детям, что мыть руки надо регулярно, не пользоваться ручками или карандашами других детей, не есть из одной тарелки и т.п. Но самое главное — сами родители подают ли правильный пример…

Юлия Горбань, Киев

По материалам: ukrinform.ru