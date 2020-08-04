Надо выловить и утилизировать — пользователи соцсетей сообщают о массовом море рыбы в «ДНР» (фото)
Жители временно оккупированной Донецкой области в соцсетях сообщают о массовом море рыбы в водоеме оккупированного поселка Еленовка.
Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на социальные сети, передает НБН.
В оккупированном поселке Еленовка Донецкой области отмечается массовый мор рыбы. Данной информацией делятся в социальных сетях жители ОРДО. Что стало причиной массовой гибели рыб, они не знают. Отмечают лишь, что вода в водоеме зеленого цвета.
Пользователи соцсетей пишут, что в прошлом году была такая же ситуация на реке Кальмиус.
«В прошлом году то же самое было на реке Кальмиус», — отмечают пользователи в комментариях.
«В этот водоем, когда была гроза, ударила молния», — отмечают комментаторы.
Кроме того, некоторые пользователи соцсетей предлагают, чем быстрее, собрать и утилизировать мертвую рыбу, иначе она окажется на рынке.
«Надо собрать и утилизировать эту рыбу. А то «торгаши» соберут, и на рынке будут продавать».
Ранее мы сообщали, что представители НВФ начали призывать в свои ряды жителей ОРДЛО.