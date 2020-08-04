Надо выловить и утилизировать — пользователи соцсетей сообщают о массовом море рыбы в «ДНР» (фото)

Жители временно оккупированной Донецкой области в соцсетях сообщают о массовом море рыбы в водоеме оккупированного поселка Еленовка.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на социальные сети, передает НБН.

В оккупированном поселке Еленовка Донецкой области отмечается массовый мор рыбы. Данной информацией делятся в социальных сетях жители ОРДО. Что стало причиной массовой гибели рыб, они не знают. Отмечают лишь, что вода в водоеме зеленого цвета.

Пользователи соцсетей пишут, что в прошлом году была такая же ситуация на реке Кальмиус.

«В прошлом году то же самое было на реке Кальмиус», — отмечают пользователи в комментариях. «В этот водоем, когда была гроза, ударила молния», — отмечают комментаторы.

Кроме того, некоторые пользователи соцсетей предлагают, чем быстрее, собрать и утилизировать мертвую рыбу, иначе она окажется на рынке.

«Надо собрать и утилизировать эту рыбу. А то «торгаши» соберут, и на рынке будут продавать».

Ранее мы сообщали, что представители НВФ начали призывать в свои ряды жителей ОРДЛО.