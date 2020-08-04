Неприятная новость от Пенсионного фонда: в Украине количество пенсионеров сократят, а часть пенсий отменят

Из-за дефицита средств Пенсионный фонд Украины не сможет в полной мере обеспечивать достойные пенсионные выплаты для всех для всех пенсионеров.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

В связи с этим в фонде приняли решение в рамках пенсионной реформы сократить численность пенсионеров, которые в настоящее время имеют право досрочного выхода на пенсию.

Это решение планируется осуществить с 2021 года вместе с запуском нового этапа пенсионной реформы.

Что намечается изменить?

В первую очередь это коснется льготных категорий граждан, имеющих право на досрочный выход на пенсию, их количество сократят.

Также будет прекращено назначение пенсий за выслугу лет, и оставить только ограниченный круг лиц. По мнению чиновников из Пенсионного фонда, это позволит, вместе с введением накопительной системы, покрыть дефицит бюджета ПФУ.

Параллельно будет увеличиваться возраст для выхода на пенсию для женщин, а также необходимый пенсионный стаж. Так, для получения права выхода на заслуженный отдых в 2021 году, необходимо будет иметь стаж не менее 28 лет.

Ранее сообщалось о том, что украинцам готовят масштабный перерасчет пенсий на несколько лет вперед.