Представители НВФ призывают в свои ряды жителей ОРДЛО: стала известна причина резкой активизации боевиков

Представители НВФ на Донбассе начали активно призывать в свои ряды местных жителей ОРДЛО.

Об этом пишет Telegram-канал «Вольнодумец», передает НБН.

Представители НВФ активизировали работу по вовлечению в свои ряды жителей ОРДЛО. Как сообщает блогер «Вольнодумец» связано это с тем, что в подразделениях 1 и 2-го Армейских корпусов большой некомплект «из-за низкого морального духа и воинской дисциплины». По словам блогера, особенно проблемы с дисциплиной у наемников на Новоазовском направлении. Боевики, которые «воюют» на этом направлении были неоднократно замечены в употреблении наркотиков и спиртных напитков.

Поэтому российские кураторы предложили полностью заменить весь рядовой и офицерский состав на данном направлении. Не лучше ситуация и в других подразделениях НВФ. По информации блогера, в других подразделениях боевиков «Л/ДНР» кадровый голод.

«Причина в том, что боевики «Л/ДНР» уже давно не верят в светлое будущее «республик», — пишет блогер.

Жители ОРДЛО рассказывают, что боевики «прессуют» мужчин призывного возраста, активно призывая их пополнять ряды НВФ. В этой работе задействованы не только сотрудники «военкоматов», но и руководители предприятий. Вот только жители оккупированных территорий не желают вступать в ряды НВФ.

А те, кто уже побывали в рядах боевиков «Л/ДНР» активно рассказывают о «прелестях службы»: пьянки, наркомания, драки, воровство. Кроме того, местные жители отмечают, что россияне к ним относятся как к «людям второго сорта».

«Вольнодумец» пишет, что только повсеместное отсутствие работы и обнищание вынуждает идти «воевать» некоторых мужчин.

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