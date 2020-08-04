Прогноз погоды на 5 августа 2020 года: в Украине солнечно и жарко, кроме западных регионов

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 5 августа на всей территории Украины жарко и солнечно, осадки возможны в западных регионах.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

Погода в Украине в среду, 5 августа, будет в основном солнечной и жаркой, однако в некоторых западных регионах вероятны дожди. Температура воздуха в среднем составит +29… +31 градус.

По словам Диденко, среда в Украине будет жаркой. Днем столбики термометров поднимутся до +27… +32 градусов.

В то же время много будет Солнца и белых кучевых облаков. Относительно западной части Украины, то сюда подойдет атмосферный фронт. Поэтому в этих регионах следует ожидать периодические грозовые дожди. Температура воздуха здесь будет чуть ниже, – + 22 … + 26 градусов.

В Киеве 5 августа также будет солнечно и жарко. Воздух прогреется до +30 градусов.

Ранее сообщалось о погоде на 4 августа 2020 года.