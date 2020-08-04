Шахтеры «ДНР» доведены до отчаяния: денег нет даже на хлеб и лекарства для ребенка

Главное Общество
Ник Петров0
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Шахтерам, работающим на шахтах оккупированного Донбасса выплачивают не более 15% от начисленной за месяц зарплаты.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Шахтеры "ДНР" в отчаянии.
Горняки оккупированного Донбасса находятся на грани отчаяния. Фото: dialog.ua.

По признанию горняков, они находятся на грани отчаяния. Средств элементарно не хватает, чтобы купить хлеб или лекарства детям.

«Макеевуголь»… На буханку хлеба нет денег. Еще и ребенок заболел, на лекарства нет», — написал один из шахтеров в соцсети.

Как отмечают жители оккупированного Донбасса, ситуация с погашением задолженностей по зарплате могла быть лучшей, если бы угольные предприятия Донбасса поддержали своих коллег из шахты «Комсомольская» в так называемой «ЛНР» и вышли на забастовку.

Однако этого не произошло, из-за боязни шахтеров потерять последнее, а также, из-за страха перед репрессиями со стороны оккупационных «властей».

Ранее сообщалось о том, что Украина одержала важную победу на Донбассе.


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