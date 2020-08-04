Шахтеры «ДНР» доведены до отчаяния: денег нет даже на хлеб и лекарства для ребенка

Шахтерам, работающим на шахтах оккупированного Донбасса выплачивают не более 15% от начисленной за месяц зарплаты.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

По признанию горняков, они находятся на грани отчаяния. Средств элементарно не хватает, чтобы купить хлеб или лекарства детям.

«Макеевуголь»… На буханку хлеба нет денег. Еще и ребенок заболел, на лекарства нет», — написал один из шахтеров в соцсети.

Как отмечают жители оккупированного Донбасса, ситуация с погашением задолженностей по зарплате могла быть лучшей, если бы угольные предприятия Донбасса поддержали своих коллег из шахты «Комсомольская» в так называемой «ЛНР» и вышли на забастовку.

Однако этого не произошло, из-за боязни шахтеров потерять последнее, а также, из-за страха перед репрессиями со стороны оккупационных «властей».

Ранее сообщалось о том, что Украина одержала важную победу на Донбассе.