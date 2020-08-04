Шкарлет назвал две даты начала обучения в вузах

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04.08.2020 18:01

Укринформ

Образовательный процесс в учреждениях высшего образования начнется с 1 сентября для старших курсов, с 15 сентября — для первокурсников бакалавриата и магистратуры.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом на заседании Союза ректоров высших учебных заведений Украины сказал в.и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет.

"Образовательный процесс начинается с 1 сентября для старших курсов, с 15 сентября рекомендовано начинать для тех, кто поступил на первый курс, и для магистратуры. Но заведение высшего образования может принять решение о начале учебного процесса — ред.) с любой (даты — ред.), это есть", — сказал Шкарлет.

Он добавил, что образовательный процесс будет начинаться в соответствии с решением Государственной комиссии ТЭБ и ЧС , в соответствии с распределением страны на 4 зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную.

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Так, согласно постановлению, которое приняло правительство, учебный процесс не может проводиться, если регион, где расположен вуз, находится в красной зоне.

Шкарлет также проинформировал, что поступающие уже создали около 90 тысяч электронных кабинетов для поступления на бакалавриат и примерно 20 тысяч электронных кабинетов для поступления на магистратуру.

Как сообщал Укринформ, с 1 августа стартовала вступительная кампания в учреждения высшего образования. Создание электронных кабинетов длится с 1 по 22 августа, прием заявлений на бюджетную форму обучения с 13 по 22 августа.

Фото Евгения Котенко

По материалам: ukrinform.ru