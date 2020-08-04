Советник Авакова назвал условия, при которых полиция сможет охранять пассажирские поезда

04.08.2020 17:28

Укринформ

Работники полиции готовы охранять пассажирские железнодорожные перевозки при условии создания надлежащих условий бюджетного финансирования и обеспечения материально-технической базы для полицейских подразделений, которые эти функции должны были бы осуществлять.

Об этом в Фейсбук написал советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко, передает Укринформ.

"Касательно "инициативы" АО "Укрзализныця" привлечь полицейских к охране пассажирских поездов. Мы готовы охранять пассажирские железнодорожные перевозки при условии создания надлежащих условий бюджетного финансирования и обеспечения материально-технической базы для полицейский подразделений, которые эти функции должны были бы осуществлять", — отметил Мартыненко.

По его словам, порядок взаимодействия органов полиции с подразделениями АО "Укрзализныця" был утвержден совместным приказом МВД и Мининфраструктуры № 204/175 еще в марте 2020 года.

Он процитировал данный приказ, где говорится, что при выявлении уголовных, административных правонарушений, других происшествий на объектах железнодорожного транспорта или в подвижном составе работники подразделений АО "Укрзализныця" немедленно уведомляют об этом орган (подразделение) полиции.

Также, по словам Мартыненко, в этом приказе говорится, что до прибытия полицейских, по возможности, принимаются меры по недопущению посторонних лиц к месту происшествия и при необходимости вызывается экстренная медицинская помощь и/или другие аварийно-спасательные службы.

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"Для обеспечения охраны пассажирских поездов подразделениями полиции необходимо такие подразделения перед тем создать, расширив штат полицейских, обеспечить их финансирование из бюджета, техническое оснащение и социальные гарантии. Иначе все это работать не будет", — уточнил Мартыненко.

Он отметил, что кроме того, Постановлением № 7 от 11 января 1994 года было утверждено Положение о ведомственной военизированной охране на железнодорожном транспорте.

Эта охрана, добавил советник министра, не ограничена количеством работников, обеспечена огнестрельным оружием и, кроме объектов инфраструктуры, охраняет железнодорожные перевозки — правда, грузовые.

"У меня простое предложение к коллегам из Министерства инфраструктуры — расширьте полномочия ВОХР (военизированной охраны — ред.), внеся изменения в Постановление № 7, добавив туда помимо грузовых еще и пассажирские перевозки. А дальше, после выявления уголовного либо административного правонарушения, действуйте согласно Порядку взаимодействия органов полиции с подразделениями АО "Українська залізниця", утвержденному совместным приказом МВД и МИУ N 204/175", — уточнил Мартыненко.

Как сообщалось, в АО "Укрзализныця" заявили, что будет уволена вертикаль работников, из-за халатности которых мужчина проник в поезд Маруполь — Киев и избил пассажирку.

1 августа министр инфраструктуры заявил, что в поезде Мариуполь — Киев ночью мужчина избил женщину и пытался ее изнасиловать. Злоумышленник задержан.

4 августа директор по пассажирским перевозкам Укрзализныци Александр Толкачев сообщил, что злоумышленник зашел в вагон без билета.

По материалам: ukrinform.ru