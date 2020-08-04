Стерненко говорит, что прокурор просит для него еще два месяца домашнего ареста

04.08.2020 19:44

Укринформ

Активист Сергей Стерненко заявил, что получил информацию о том, что Шевченковский районный суд Киева рассмотрит вопрос продления ему домашнего ареста 6 августа.

Об этом сам активист сообщил в Телеграмм, передает Укринформ.

"Только что мне сообщили, что на 6 августа на 13:30 назначили в Шевченковском суде заседание по продлению моего ареста. Судья Антонюк. Прокурор Бозовуляк просит суд дать мне еще 2 месяца ареста", — написал Стерненко.

Как сообщал Укринформ, 15 июня Шевченковский райсуд города Киева избрал Стерненко меру пресечения в виде домашнего ареста. Апелляционный суд оставил эту меру пресечения Стерненко в силе.

Читайте также: Стерненко говорит, что суд разрешил ему изучать материалы дела до 11 августа

Стерненко 11 июня объявили о подозрении в совершении преступлений по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

Вечером 24 мая 2018 года два злоумышленника совершили нападение на Стерненко и его девушку. Давая отпор, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко и у второго нападавшего, которого полиция вскоре задержала, но сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позднее — государственную охрану.

25 июня Стерненко сообщил, что Служба безопасности завершила следствие по его делу.

30 июля Стерненко проинформировал, что суд ограничил ему сроки для ознакомления с материалами уголовного производства в отношении его до 11 августа.

По материалам: ukrinform.ru