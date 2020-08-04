Ткаченко рассказал о "неординарных шагах", которые помогут культуре выйти из карантина

04.08.2020 18:24

Укринформ

Во время карантина учреждения культуры потеряли 50% дохода, и необходимы особые шаги для восстановления отрасли.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом сказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в блиц-интервью изданию CreativityUA.

«Почти три месяца учреждения сферы культуры были закрыты. Сегодня они — полузакрыты. Всё это драматично отразилось на их доходной части, которая упала минимум на 50%. Тех компенсаций от государства, которые выделяются сегодня на возмещение убытков, очевидно, что сильно хватать не будет. Поэтому необходимы неординарные шаги, такие, как «Большая реставрация» либо Центры культурных услуг, которые позволят сфере ожить, найти дополнительные источники инвестирования, в том числе и через государственно-частное партнерство», — отметил Ткаченко.

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При этом он добавил, что это также будет содействовать развитию отраслей, которые долгое время были вне поля зрения министерства, хотя относятся к сфере креативных индустрий. В частности, декоративно-прикладное искусство, которое имеет большой потенциал, как экспортный, так и для внутреннего рынка.

«Но наиболее актуальным вызовом сегодня является сохранение культурной сферы и креативных индустрий во время пандемии и после неё. Только если продержатся, они смогут вернуться к нормальному существованию», — подчеркнул министр.

В Украине до 31 августа действует адаптивный карантин. То есть ограничительные меры могут смягчать либо усиливать в зависимости от эпидемической ситуации в каждом регионе.

По материалам: ukrinform.ru