Трансплантация сердца в Украине стоит более 600 тысяч — Степанов

04.08.2020 12:37

Укринформ

Трансплантация сердца в Украине стоит около 610 тысяч гривень.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом на брифинге 4 августа сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

“Трансплантация сердца в нашей стране стоит около 610 тыс. грн. Если за границей, то это около 3 млн. За эти 3 млн мы можем спасти четыре-пять жизней силами украинских специалистов. Если посмотреть на количество людей, нуждающихся в трансплантации органов, каждый год это около 5 тыс. человек. Это трансплантация почек, сердца, легких”, — рассказал Степанов.

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Министр добавил, что сейчас трансплантация является одним из приоритетов Минздрава, полностью перестроить систему трансплантации в Украине планируется до 2023 года.

Как сообщал Укринформ, в Украине внедрен пилотный проект по трансплантации органов, в котором принимают участие 24 учреждения здравоохранения, всего за полгода было проведено 14 трансплантаций: 4 сердца, 9 почек и одна печень, что было осуществлено за счет посмертного донорства.

По материалам: ukrinform.ru