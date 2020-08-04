В Кабмине готовы вернуть конкурсы на госслужбу

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04.08.2020 19:13

Укринформ

В правительстве готовы вернуть конкурсную процедуру при назначении на госслужбу, как только Президент подпишет соответствующий закон.

Как сообщает Укринформ, об этом в программе «Официальный разговор» на телеканале ДОМ заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

«Народные депутаты проголосовали за соответствующие изменения в законодательство. Если вы помните, эти нормы были введены так называемыми заключительными положениями к Закону Украины "Об изменениях в государственный бюджет", который был принят народными депутатами весной. Сейчас они проголосовали за то, чтобы эти нормы перестали действовать. Соответственно, как только президент подпишет соответствующий закон, мы будем готовы вернуть конкурсную процедуру», – заявил министр.

Немчинов сообщил, что Национальное агентство государственной службы уже разработало специальный механизм, который позволит с определёнными нормами социального дистанцирования проводить конкурсы на государственную службу. Он предположил, что в связи с коронавирусными ограничениями возможны разные варианты их проведения – в группах, видеособеседования и т.д.

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«Я думаю, что мы подойдём достаточно подготовленными как минимум для организации конкурсов категории А – их будет несколько десятков. Но, к сожалению, их нужно будет провести фактически за один месяц. А вот что касается конкурсов категории Б и В, я думаю, тут ответственность ляжет на те органы, которые проводили так называемые доборы, поскольку законодатель прописал исключительное требование. Насколько нужно было исключительно набирать специалистов в районные государственные администрации, которые будут сокращаться, либо в другие органы, например, территориальные органы центральных органов исполнительной власти — это на совести руководителей, которые проводили такие операции», – рассказал Немчинов в эфире телеканала «ДОМ».

По материалам: ukrinform.ru