Украина будет перенимать опыт Италии по защите морских границ — Аваков

04.08.2020 22:29

Укринформ

Украина восстанавливает систему защиты морских границ и заинтересована в заимствовании итальянского опыта использования скоростных патрульных кораблей во время противодействия незаконным пересечениям границы.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время рабочей встречи с командующим Штаба морской береговой охраны адмиралом Джованни Петторино в Риме, передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"В условиях современных вызовов и угроз, которые стоят перед Украиной, в том числе и после аннексии Крыма, Украина восстанавливает систему защиты морских границ. В частности, в июле этого года на Николаевском судостроительном заводе «Нибулон» запустили проект по обеспечению Государственной пограничной службы Украины 20-ю современными патрульными кораблями. Но вместе с этим мы хотим получить и огромный опыт морской береговой охраны Республики Италии в борьбе с нелегальной миграцией, контрабандой, наркотрафиком, а также защитой государственной границы от неправомерных посягательств", — сказал Аваков.

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Глава МВД добавил, что наша страна заинтересована в заимствовании опыта использования большегрузных патрульных кораблей во время противодействия незаконным пересечениям госграницы, взаимодействия различных типов разведки и наблюдения за госграницей (наземная, морская, авиационная) и управления силами и средствами пограничной службы.

В МВД уточнили, что Италия контролирует половину акватории Средиземноморья, где за последние годы было спасено более 1 миллиона мигрантов.

Как ранее сообщал Укринформ, МВД намерено реализовать совместный с Италией проект построения спасательных кораблей.

Фото: МВС

По материалам: ukrinform.ru