Укравтодор назвал трассу, где после ремонта погибли уже 44 человека

04.08.2020 17:50

Укринформ

На отремонтированной дороге М-03 Киев — Харьков — Должанское погибло уже 44 человека.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) в Фейсбуке.

"На радостях от поездок по новым качественным дорогам водители часто забывают о том, что: а) существуют четкие ограничения скорости б) на высокой скорости возможности маневрирования уменьшаются в разы… Своеобразный антирекорд показывает дорога М-03 Киев — Харьков — Должанское, где отремонтированные участки дороги вызывают неуместную эйфорию у водителей. Результат — на сегодняшний день уже 44 человека погибло", — заявляют в Укравтодоре.

Отмечают также, что среди уже обновленных дорог в 2020 году: 125,5 км маршрута Северодонецк — Станица Луганская; более 100 км дороги Н-30 Васильевка — Бердянск; 47,5 км дороги Т-14-16 Львов — Пустомыты — Меденичи.

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В Укравтодоре отмечают, что за последние полгода на дорогах произошло 72 394 ДТП и на них погибло 1482 человека. Также сообщается, что почти две трети всех ДТП в Украине — это 46 800 случаев — произошли по двум причинам: нарушение правил маневрирования — 3 037 травмированы, 234 — погибло; превышение безопасной скорости — 5 090 травмированы, 729 — погибло.

Глава Укравтодора Александр Кубраков подчеркнул, что "всего в верхнем слое имеем более 1250 км — это значит, что эти дороги уже удобны и комфортны для движения, однако порой еще не имеют разметки, барьерного ограждения". Кубраков подчеркнул, что именно поэтому на недавно отремонтированных участках необходимо не ускоряться, а наоборот быть более внимательными.

По материалам: ukrinform.ru