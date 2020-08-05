Данных о пострадавших в Бейруте украинцах пока нет — Шмыгаль

05.08.2020 11:09

Укринформ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что на данное время нет информации о пострадавших украинцах от взрыва в Бейруте.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом Шмыгаль написал в Твиттере.

"Ужасная трагедия в Бейруте… В настоящее время, по данным украинского посольства в Ливане, информации о пострадавших украинцах нет. Внимательно следим за ситуацией", — написал Шмыгаль.

Он также выразил соболезнования всем, кто пострадал и потерял родных и близких вследствие взрывов в Бейруте.

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Как сообщал Укринформ, ранее соучредитель сервиса отслеживания кораблей TankerTrackers.com Самир Мадани сообщил в Твиттере, что два украинских корабля MERO STAR и RAOUF H были недалеко от места взрыва в порту Бейрута.

Также агентство сообщало, что вечером 4 августа в порту ливанской столицы произошло два мощных взрыва. По предварительной информации, взорвались 2,7 тонны нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности.

Количество погибших вследствие взрывов возросло по меньшей мере до ста, также более четырех тысяч человек пострадали. Кроме того, спасатели разыскивают еще более сотни людей, которые пропали после взрывов.

По материалам: ukrinform.ru