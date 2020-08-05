Коронавирус в Украине и мире: последние данные по состоянию на 5 августа

В Украине зафиксирован новый антирекорд по приросту заболевших — 1 271 за сутки.Количество заболевших вирусом COVID-19 в мире перевалило за 18,7 миллиона.

Об этом пишет «НБН«.

По сообщениям из СНБО в Украине за вчерашний день коронавирус подтвердили у рекордного количества людей — 1 271. Общее число заболевших выросло к 75 490. Из них:

умерло — 1 788 (+ 24 за день) вылечились — 41 527 (+ 914 за день) продолжают лечение — 32 175

Число заболевших в областях и столице:

Львовская область — 10 223 (+ 156)

г. Киев — 8 812 (+ 150)

Ровенская область — 6 442 (+ 87)

Черновицкая область — 6 298 (+ 69)

Закарпатская область — 5 462 (+ 78)

Ивано-Франковская область — 5 168 (+ 127)

Харьковская область — 4 239 (+ 146)

Волынская область — 4 064 (+ 56)

Киевская область — 3 942 (+ 65)

Одесская область — 3 638 (+ 93)

Тернопольская область — 3 149 (+ 28)

Винницкая область — 2 880 (+ 32)

Житомирская область — 2 009 (+ 42)

Днепропетровская область — 1 474 (+ 15)

Хмельницкая область — 1 232 (+ 32)

Черкасская область — 959 (+ 4)

Донецкая область — 926 (+ 23)

Черниговская область — 920 (+ 11)

Запорожская область — 871 (+ 20)

Кировоградская область — 711 (+ 0)

Николаевская область— 658 (+ 10)

Сумская область — 570 (+ 10)

Полтавская область — 472 (+ 6)

Херсонская область — 236 (+ 6)

Луганская область — 135 (+ 5)

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили во Львовской области (+ 156) Киеве (+150) Харьковской области (+ 146) и Ивано-Франковской области (+ 127).

Не выявили ни одного случая коронавируса лишь в Кировоградской области.

В мире коронавирусом уже заболело 18 708 865 (+ 261 106 за день). Из них:

умерли — 704 438 (+ 7 193 за день) вылечились — 11 925 746 (+ 245 377 за день) продолжают лечение — 6 078 681

Страны, с наибольшим число заболевших:

США — 4 918 420

Бразилия — 2 808 076

Индия — 1 910 681

Россия — 861 423

ЮАР — 521 318

Мексика — 449 961

Перу — 439 890

Чили — 362 962

Испания — 349 894

Колумбия — 334 979

Иран — 314 786

Великобритания — 306 293

Саудовская Аравия — 281 456

Пакистан — 281 136

Италия — 248 419

Бангладеш — 244 020

Турция — 234 934

Франция — 228 576

Аргентина — 213 535

Германия — 212 331

Ирак — 134 722

Канада — 119 659

Индонезия — 115 056

Филиппины — 112 593

Катар — 111 538

Напомним, ранее мы писали, когда в Украине ожидается вторая волна коронавируса.