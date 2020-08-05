Коронавирус в Украине и мире: последние данные по состоянию на 5 августа

Главное Общество
Христина Качоровська0
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В Украине зафиксирован новый антирекорд по приросту заболевших — 1 271 за сутки.Количество заболевших вирусом COVID-19 в мире перевалило за 18,7 миллиона.

Лаборатория
Лаборатория. Фото — galnet.fm

Об этом пишет «НБН«.

По сообщениям из СНБО в Украине за вчерашний день коронавирус подтвердили у рекордного количества людей — 1 271. Общее число заболевших выросло к 75 490. Из них:

  1. умерло — 1 788 (+ 24 за день)
  2. вылечились — 41 527 (+ 914 за день)
  3. продолжают лечение — 32 175

Число заболевших в областях и столице:

  • Львовская область — 10 223 (+ 156)
  • г. Киев — 8 812 (+ 150)
  • Ровенская область — 6 442 (+ 87)
  • Черновицкая область — 6 298 (+ 69)
  • Закарпатская область — 5 462 (+ 78)
  • Ивано-Франковская область — 5 168 (+ 127)
  • Харьковская область — 4 239 (+ 146)
  • Волынская область — 4 064 (+ 56)
  • Киевская область — 3 942 (+ 65)
  • Одесская область — 3 638 (+ 93)
  • Тернопольская область — 3 149 (+ 28)
  • Винницкая область — 2 880 (+ 32)
  • Житомирская область — 2 009 (+ 42)
  • Днепропетровская область — 1 474 (+ 15)
  • Хмельницкая область — 1 232 (+ 32)
  • Черкасская область — 959 (+ 4)
  • Донецкая область — 926 (+ 23)
  • Черниговская область — 920 (+ 11)
  • Запорожская область — 871 (+ 20)
  • Кировоградская область — 711 (+ 0)
  • Николаевская область— 658 (+ 10)
  • Сумская область — 570 (+ 10)
  • Полтавская область — 472 (+ 6)
  • Херсонская область — 236 (+ 6)
  • Луганская область — 135 (+ 5)

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили во Львовской области (+ 156) Киеве (+150) Харьковской области (+ 146) и Ивано-Франковской области (+ 127).

Не выявили ни одного случая коронавируса лишь в Кировоградской области.

В мире коронавирусом уже заболело 18 708 865 (+ 261 106 за день). Из них:

  1. умерли — 704 438 (+ 7 193 за день)
  2. вылечились — 11 925 746 (+ 245 377 за день)
  3. продолжают лечение — 6 078 681

Страны, с наибольшим число заболевших:

  • США — 4 918 420
  • Бразилия — 2 808 076
  • Индия — 1 910 681
  • Россия — 861 423
  • ЮАР — 521 318
  • Мексика — 449 961
  • Перу — 439 890
  • Чили — 362 962
  • Испания — 349 894
  • Колумбия — 334 979
  • Иран — 314 786
  • Великобритания — 306 293
  • Саудовская Аравия — 281 456
  • Пакистан — 281 136
  • Италия — 248 419
  • Бангладеш — 244 020
  • Турция — 234 934
  • Франция — 228 576
  • Аргентина — 213 535
  • Германия — 212 331
  • Ирак — 134 722
  • Канада — 119 659
  • Индонезия — 115 056
  • Филиппины — 112 593
  • Катар — 111 538

Напомним, ранее мы писали, когда в Украине ожидается вторая волна коронавируса.


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