Коронавирус в Украине и мире: последние данные по состоянию на 5 августа
В Украине зафиксирован новый антирекорд по приросту заболевших — 1 271 за сутки.Количество заболевших вирусом COVID-19 в мире перевалило за 18,7 миллиона.
Об этом пишет «НБН«.
По сообщениям из СНБО в Украине за вчерашний день коронавирус подтвердили у рекордного количества людей — 1 271. Общее число заболевших выросло к 75 490. Из них:
- умерло — 1 788 (+ 24 за день)
- вылечились — 41 527 (+ 914 за день)
- продолжают лечение — 32 175
Число заболевших в областях и столице:
- Львовская область — 10 223 (+ 156)
- г. Киев — 8 812 (+ 150)
- Ровенская область — 6 442 (+ 87)
- Черновицкая область — 6 298 (+ 69)
- Закарпатская область — 5 462 (+ 78)
- Ивано-Франковская область — 5 168 (+ 127)
- Харьковская область — 4 239 (+ 146)
- Волынская область — 4 064 (+ 56)
- Киевская область — 3 942 (+ 65)
- Одесская область — 3 638 (+ 93)
- Тернопольская область — 3 149 (+ 28)
- Винницкая область — 2 880 (+ 32)
- Житомирская область — 2 009 (+ 42)
- Днепропетровская область — 1 474 (+ 15)
- Хмельницкая область — 1 232 (+ 32)
- Черкасская область — 959 (+ 4)
- Донецкая область — 926 (+ 23)
- Черниговская область — 920 (+ 11)
- Запорожская область — 871 (+ 20)
- Кировоградская область — 711 (+ 0)
- Николаевская область— 658 (+ 10)
- Сумская область — 570 (+ 10)
- Полтавская область — 472 (+ 6)
- Херсонская область — 236 (+ 6)
- Луганская область — 135 (+ 5)
Больше всего новых случаев COVID-19 выявили во Львовской области (+ 156) Киеве (+150) Харьковской области (+ 146) и Ивано-Франковской области (+ 127).
Не выявили ни одного случая коронавируса лишь в Кировоградской области.
В мире коронавирусом уже заболело 18 708 865 (+ 261 106 за день). Из них:
- умерли — 704 438 (+ 7 193 за день)
- вылечились — 11 925 746 (+ 245 377 за день)
- продолжают лечение — 6 078 681
Страны, с наибольшим число заболевших:
- США — 4 918 420
- Бразилия — 2 808 076
- Индия — 1 910 681
- Россия — 861 423
- ЮАР — 521 318
- Мексика — 449 961
- Перу — 439 890
- Чили — 362 962
- Испания — 349 894
- Колумбия — 334 979
- Иран — 314 786
- Великобритания — 306 293
- Саудовская Аравия — 281 456
- Пакистан — 281 136
- Италия — 248 419
- Бангладеш — 244 020
- Турция — 234 934
- Франция — 228 576
- Аргентина — 213 535
- Германия — 212 331
- Ирак — 134 722
- Канада — 119 659
- Индонезия — 115 056
- Филиппины — 112 593
- Катар — 111 538
Напомним, ранее мы писали, когда в Украине ожидается вторая волна коронавируса.