НСЗУ хочет втрое увеличить базовую ставку на оплату медпомощи в стационарах

05.08.2020 03:41

Укринформ

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) предлагает повысить базовую ставку оплаты за медицинские услуги в стационарах в 2021 году почти в 3 раза.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на информацию в Facebook НСЗУ.

"В 2021 году НСЗУ предлагает увеличить базовую ставку для оплаты стационарной помощи в 2,9 раза. Это один из ключевых тарифов программы медицинских гарантий. В этом году базовая ставка составляет 4,5 тысячи гривень, в следующем мы предлагаем ее поднять до 13 тысяч гривень. К этой базовой ставке, так как и в 2020 году, будут применяться повышающие и понижающие корректирующие коэффициенты, которые будут отражать сложность лечения", — говорится в сообщении.

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По данным НСЗУ, на сегодня 1084 медицинских учреждения заключили соглашения на предоставление медицинской помощи пациентам в стационарных условиях. Из них: 1049 заведений – без проведения хирургических операций; 843 заведения – на осуществление хирургических операций в стационарных условиях.

За предоставление стационарной помощи пациентам в апреле-июле НСЗУ уже выплатила им 10 миллиардов гривень.

В бесплатный пакет по оказанию медицинской помощи в стационаре медучреждения включены:

инструментальные и лабораторные обследования, включая патоморфологические;

оказание медицинской помощи, направленной на облегчение, снятие или устранение симптомов и проявлений заболевания или иного нарушения жизнедеятельности, нормализация нарушенных процессов жизнедеятельности и выздоровление, восстановление здоровья пациентов;

обеспечение обезболивания и медикаментозной терапии;

проведение хирургических операций с обеспечением анестезии и послеоперационный мониторинг пациента, обезболивание и дальнейшая медикаментозная терапия;

круглосуточный врачебный и медсестринский уход;

медицинская реабилитация в остром периоде;

лекарственные средства из Национального перечня основных лекарственных средств и расходные материалы;

питание в стационарных условиях.

Кроме того, пациенту предоставляются бесплатно лекарства, которые учреждение получает через централизованные госзакупки.

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Для получения этой помощи бесплатно пациент должен обратиться с направлением врача в самостоятельно выбранное медучреждение, которе заключило договор с НСЗУ на предоставление нужных пациенту услуг. В случае неотложного состояния пациент может обратиться в больницу без направления, или вызвать «скорую» по номеру 103, которая доставит его в медучреждение.

На сегодня более 36 тысяч пациентов были госпитализированы, в 77% случаев — это была плановая госпитализация, 23% — ургентная.

По материалам: ukrinform.ru