В МИДе пока нет информации о пострадавших украинцах во время взрыва в Бейруте

04.08.2020 23:39

Укринформ

Пока нет информации, что среди пострадавших в результате взрыва в столице Ливана могли быть граждане Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

Глава МИД пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим во время взрыва в порту.

"Сообщается о многочисленных жертвах. Сегодня я мысленно с родными и близкими погибших и желаю раненым скорейшего выздоровления", — написал министр.

Ужасные новости о разрушительных взрывах в Бейруте. Сообщается о многочисленных жертвах. Сегодня я мысленно с родными и близкими погибших и желаю раненым скорейшего выздоровления. На эту минуту информации о пострадавших граждан Украины нет.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 4, 2020

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Как ранее сообщал Укринформ, несколько часов назад в столице Ливана прогремело два мощных взрыва. По предварительной оценке они унесли жизни по меньшей мере 50 человек, еще около 3 тысяч получили ранения.

По материалам: ukrinform.ru