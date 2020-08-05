В ожидании вакцины от COVID-19 не стоит забывать о плановых прививках — Ляшко

05.08.2020 04:44

Укринформ

В Украине на фоне пандемии COVID-19 снижается уровень охвата прививками от вакциноуправляемых инфекций.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Вопрос ожидания вакцины от COVID-19 — это перспектива, на которую мы все надеемся, как один из элементов сдерживания пандемии, но мы не должны забывать и о других вакциноуправляемых инфекциях. К сожалению, в Украине в течение января-июня зарегистрировано 1017 случаев коклюша, 245 случаев кори, 125 случаев эпидемического паротита и 28 случаев краснухи. Это все инфекции, которые можно предотвратить путем плановых прививок ", — сказал Ляшко.

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По данным Минздрава, которые обнародовал Ляшко, на 47% по сравнению с 2019 годом снизился уровень охвата плановыми прививками от кори, паротита, краснухи, дифтерии, столбняка, полиомиелита в Днепропетровской области. Плохая, по его словам, ситуация с плановыми прививками в Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Харьковской областях. Во Львовской области, кроме снижения уровня вакцинации от кори, паротита, краснухи, на 23% по сравнению с 2019 годом упал уровень вакцинации от коклюша, дифтерии и столбняка, на 15% — от полиомиелита.

"Все это может привести к тому, что у нас наряду с коронавирусной болезнью будут регистрироваться вспышки вакциноуправляемых инфекций, которые можно и нужно профилактировать", — сказал Ляшко.

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Он отметил, что постановлением государственного главного санитарного врача утверждены рекомендации по проведению плановых прививок в условиях пандемии COVID-19, основанных на рекомендациях ВОЗ и Национальной технической группы экспертов.

Так, для того, чтобы безопасно провести плановую вакцинацию, надо дистанционно договориться о времени посещения медучреждения для проведения прививки, врач должен назначить время, когда будет меньше скопления людей в медучреждении, в больнице должны быть определены отдельные маршруты передвижения пациентов с симптомами болезни и людей, которые приходят на прививку. Рекомендуется соединять патронажные, медицинские осмотры по проведению плановой вакцинации. По возможности, провести за один день все возможные прививки, которые предусмотрены для каждой возрастной группы.

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Ляшко напомнил, что перед началом нового учебного года родители должны пересмотреть вакцинальный статус детей, особенно тех, которые идут в первый раз в школу. В частности, для возрастной группы 6 лет должны присутствовать 4 прививки против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, одна прививка от кори, краснухи, паротита, три прививки против гепатита В и Hib-инфекции и одна прививка против туберкулеза.

Ляшко напомнил, что в 6 лет перед учебным годом или во время учебного года в зависимости от даты рождения дополнительно проводится прививка против кори, краснухи и эпидемического паротита, а также от дифтерии, столбняка и полиомиелита.

По материалам: ukrinform.ru