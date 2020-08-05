В Украине планируют увеличить в четыре раза количество трансплантаций костного мозга

05.08.2020 12:18

Укринформ

В Украине в год потребность в 250 операциях по трансплантации костного мозга.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом на брифинге 5 августа сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"После открытия соответствующих отделений в Охматдете мы сможем делать до 80 трансплантаций в год, это в 4 раза больше, чем сделано в 2019 году. Общее количество таких трансплантаций костного мозга не менее 250 трансплантаций в год", — сказал Степанов.

По данным министра, в 2019 году в Охматдете сделали 21 операцию по трансплантации костного мозга. В 2020 году в апреле в Охматдете была сделана первая трансплантация костного мозга от неродственного донора. Донорский материал был доставлен из Германии. Кроме того, 62 человека были отправлены на лечение за границу.

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Сейчас, по словам Степанова, одна из основных задач по развитию системы трансплантации костного мозга — создание единой информационной системы, которая обеспечит поиск донора, сотрудничество с европейскими и международными реестрами доноров костного мозга, налаживание доставки донорского материала из-за рубежа.

Степанов напомнил, что на сегодняшний день уже 6 больниц из 24 могут проводить операции по трансплантации костного мозга.

Как сообщал Укринформ, ранее министр здравоохранения заявлял, что на развитие системы трансплантации в Украине необходимо 2 года.

По материалам: ukrinform.ru