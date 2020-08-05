В Украине за сутки — 1271 случай коронавируса

05.08.2020 08:54

Укринформ

В Украине по состоянию на 5 августа лабораторно подтверждены 75 490 случаев COVID-19, из них за сутки — 1271.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на специальном ресурсе СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса.

В течение суток зафиксированы 24 новых летальных случаев. Выздоровели 914 пациентов.

Всего в Украине зарегистрировано 1788 смертей от COVID-19. Выздоровели — 41 527. Сейчас болеют — 32175.

Читайте также: В мире количество инфицированных коронавирусом превысило 18,7 миллиона

Как сообщалось, накануне в Украине за сутки зарегистрировали 1067 случаев коронавируса.

По материалам: ukrinform.ru