Война на Донбассе: оккупанты три раза нарушили режим прекращения огня

Российские наемники не открывают прицельного огня по украинским военным, но позволяют себе вести единичные обстрелы на разных участках в зоне ООС.

Об этом передает «НБН«.

Так, данным утренней сводки, в течение 4 августа боевики совершили три обстрела в сторону украинских военных.

Первый выстрел их гранатомета был совершен ночью неподалеку Песок. Второй раз выстрел из гранатомета был совершен рядом с Марьинкой, а позже — рядом с Луганским.

Все обстрелы были неприцельными, а носили провокационный характер, констатируют в ООС. Именно поэтому бойцы ВСУ не стали отвечать на нарушения оккупантов.

Раненых или убитых среди военных ООС за прошедшие сутки нет. С начала режима всеобщего прекращения огня Украина не несет боевых потерь на Донбассе.

Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 07.00 05 серпня 2020… Gepostet von Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation am Dienstag, 4. August 2020

Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 3 августа.