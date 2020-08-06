Большие изменения на КПВВ Донбасса: в обладминистрации Донецка сообщили, что готовят для людей

В администрации Донецкой области сообщили о том, что на КПВВ Донбасса ожидается много чего нового. Особенно это касается технологической части: интернет-зоны, кондиционеры, зоны Wi-Fi и многое другое.

Об этой информации сообщил аналитический портал «Аргументы и Факты», сославшийся на прямые слова главы Донецкой обладминистрации Павла Кириленко, передает «НБН».

«На всех КПВВ в Донецкой области происходят работы по дооснащению. Более того, рассматривается вопрос об их расширении за счет государства», — поделился Кириленко.

Как известно, на данный момент на всей территории Донецкой области, включая ОРДО, есть всего лишь 4 блокпоста. Один из них «Новотроицкое» уже почти восстановил свою работу, и начал пропускать людей.

«Сообщаем, что со стороны Украины КПВВ готовы. Уже открыты. Однако незаконная власть со стороны «ДНР» по своим причинам пропускает людей только в определенные дни. Четкого графика у них нет. В этом вся сложность», — сообщил Кириленко.

Затем он анонсировал изменения на КПВВ. По его словам, уже сейчас ведутся работы: наносят разметку, устанавливают зоны свободного интернета, вешают кондиционеры, сооружают автошлагбаумы.

«Но и это еще не все. Полный перечень услуг утвердим позже. Когда закончим со всеми этими новшествами – сообщим позже, когда будут приняты окончательные решения», — подытожил он.

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