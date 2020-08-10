НАБУ снова вызвало на допрос голову ОАСК Вовка и еще нескольких судей

10.08.2020 22:38

Укринформ

Национальное антикоррупционное бюро Украины вызвало на допрос нескольких подозреваемых, в том числе председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на соответствующие повестки Бюро от 10 августа.

Среди других подозреваемых, в отношении которых НАБУ обнародовало повестки значатся судьи ОАСК Игорь Погрибниченко, Владимир Келеберда, Игорь Качур и Алексей Огурцов, а также члены Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Остапец и Николай Сирош.

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Всех указанных в повестках вызывают "для участия в проведении следственных (розыскных) и процессуальных действий в т.ч. допроса в качестве подозреваемого, вручения процессуальных документов и т.п., в рамках проведения досудебного расследования в уголовном производстве №22020120000000019".

Допросы назначены на 13 августа.

В прошлый раз НАБУ сообщала о вызове нескольких судей, в том числе Павла Вовка, 4 августа. По утверждению учреждения, все предыдущие вызовы подозреваемые проигнорировали.

Как сообщалось, 17 июля детективы НАБУ провели обыски в помещениях Окружного админсуда Киева и Государственной судебной администрации.

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По данным Антикоррупционного бюро, были объявлены подозрения голове Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку.

По версии следствия, указанные лица действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создания искусственных препятствий в их работе.

По материалам: ukrinform.ru