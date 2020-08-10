Прогноз погоды на 11 августа 2020 года: и жара, и дожди в Украине ожидается изменчивая погода

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 11 августа погода в Украине переменчивая на юге и востоке жарко и солнечно, а северные и западные регионы накроют дожди.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

11 августа погоду в Украине будет определять атмосферный фронт, который будет двигаться на юго-восток, подтягивая за собой дожди.

«Дожди с грозами из-за деятельности атмосферного фронта наиболее вероятны на западе, севере Украины и в Приазовье», – написала Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Днем в западных и центральных регионах ожидаются ливни. Ночью осадки не прогнозируются.

Ветер будет дуть с севера со скоростью 3-8 метров в секунду.

В Киеве 11 августа будет тепло с максимальной температурой до +28 градусов, а уже в ближайшие дни насупит похолодание.

Ранее сообщалось о погоде на 10 августа 2020 года.