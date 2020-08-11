Антикоррупционный суд отказал НАБУ в заочном расследовании относительно "лесника Януковича"

11.08.2020 12:49

Укринформ

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отказал в ходатайстве детектива Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) об осуществлении специального досудебного расследования по делу бывшего главы Гослесагентства Виктора Сивца.

Как передает Укринформ, соответствующее постановление вынесла 3 августа следственная судья Вера Михайленко.

"В удовлетворении ходатайства детектива Национального антикоррупционного бюро Украины Кальки Ивана Зиновьевича об осуществлении специального досудебного расследования отказать", — говорится в резолютивной части постановления.

В материалах дела отмечается, что 23 мая 2016 года Сивцу составили сообщение о подозрении во взяточничестве и отправили по почте по последнему известному адресу его проживания. Также подозрение вручили одному из его адвокатов.

30 мая 2016 года Сивца объявили в розыск. За время проведения досудебного расследования бывший чиновник уклонялся от явки в органы следствия, в местах своего проживания и регистрации отсутствовал.

По информации СБУ, Сивец в феврале-марте 2014 через Крым выехал в Россию, где, возможно, проживает ныне.

Как установила следственная судья, по состоянию на дату составления письменного сообщения о подозрении в мае 2016 года органу досудебного расследования уже было известно о том, что Сивец выехал в РФ. Поэтому суд считает, что направление сообщения о подозрении на адрес места регистрации было формальным и не может свидетельствовать о принятии органом досудебного расследования всех возможных мер для его вручения.

Также в материалах ходатайства отсутствуют доказательства того, что кроме такого направления, принимались другие меры для надлежащего вручения сообщения о подозрении. В частности, вручение под расписку взрослому члену семьи лица или другому лицу, которое вместе проживает, жилищно-эксплуатационной организации по месту жительства лица или администрации по месту его работы.

С целью проверки информации о возможном пребывании Сивца на территории РФ 22 июня 2016 года в адрес компетентных органов страны был направлен запрос о предоставлении международной правовой помощи, в котором украинская сторона просила провести следственные действия, направленные на установление местонахождения Сивца.

Впоследствии Национальное центральное бюро Интерпола в Российской Федерации подтвердило, что 31 января 2017 года местонахождение Сивца было установлено в Москве. В тот же день Сивца доставили в Тверской районный отдел полиции, где он предъявил свой паспорт гражданина РФ. В связи с этим он не был арестован для дальнейшей выдачи в соответствии с российским законодательством.

Отмечается, что в марте 2017 года Генпрокуратура Украины направила в Генпрокуратуру РФ запрос о предоставлении международной правовой помощи с целью установления места нахождения на территории РФ подозреваемого Сивца и его жены Марины Журавлевой. В ответ российская сторона сообщила, что указанные лица по указанному месту в запросе не проживают, а установить их местонахождение проведенными мерами не удалось.

В связи с этим в НАБУ пришли к выводу, что Сивец скрывается от органа досудебного расследования за рубежом. Поэтому в августе 2018 года постановлением детектива НАБУ Сивца объявили в международный розыск.

В апреле 2019 года Киевский апелляционный суд избрал Сивцу меру пресечения в виде содержания под стражей. "Поскольку ЛИЦО_1 подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 209 и ст. 368 УКУ, по которым предусмотрена возможность осуществления специального досудебного расследования, скрывается от органов досудебного расследования с целью уклонения от уголовной ответственности, а также объявлен в международный розыск, то детектив утверждает, что имеются основания для осуществления специального досудебного расследования", — говорится в материалах суда.

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В то же время ВАКС отказался удовлетворить ходатайство детектива. В течение пяти дней оно может быть обжаловано в Апелляционной палате ВАКС.

Как сообщалось, в апреле этого года прокурор САП зачитал в ВАКС обвинительный акт по делу бывшего главы ГАЛРУ Сивца и его жены Марины Журавлевой.

Бывшего чиновника обвиняют в получении более 3,6 млн долларов и 10,8 млн евро взятки. По курсу Национального банка на соответствующие даты получения неправомерная выгода составляет 141 306 174, 22 грн.

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В материалах следствия говорится, что при пособничестве директора общества бывший глава ГАЛРУ и его жена в период с января 2011 года по февраль 2014 года, путем вымогательства от иностранных компаний «GRUP AGAC ITHALAT IHRACAT SAN. VE TIC. LTD. STI»(Турецкая Республика),«UNILES S.R.O.» (Словацкая Республика), «BALTIC WOOD SPOLKA AKCYJNA» (Польская Республика) и «CONFANA INDUSTRIES SRL» (Румыния) получили взятки за пролонгацию контрактов на экспорт древесины.

Средства поступали на специально открытые счета, в том числе и на имя предпринимателя. После чего легализовывались под видом проведения законных операций.

Как сообщалось, Генпрокуратура объявила подозрение Виктору Сивцу и его жене гражданке Российской Федерации Марине Журавлевой 26 мая 2016 года. Правоохранители инкриминируют бывшему главе ГАЛРУ и его жене организацию схемы получения взяток под видом так называемых "маркетинговых услуг" от иностранных компаний — импортеров из Украины лесо- и пиломатериалов. Следователи утверждают, что подозреваемые получили таким образом взяток на 140 млн грн, которые легализовали с помощью оффшорных компаний.

31 мая 2016 года была арестована элитная недвижимость, принадлежащая семье Сивца. В частности, его семья владеет тремя земельными участками на Печерске по ул. Мичурина, на которых расположено имение площадью 1 тыс. 85 кв. м. Также в собственности Сивца есть дом площадью 188 кв. м в селе Старые Безрадичи, что в Обуховском районе. Жене экс-главы Гослесагентства принадлежат 95,6% акций ПАО "Клеванский лесозавод "Промінь".

По данным правоохранителей, Сивец скрывается в России.

30 мая 2016 года Сивец и его жена Журавлева были объявлены в розыск, а 15 ноября — в международный розыск Интерпола.

Однако в 2017 году Комиссия контроля за файлами Интерпола приняла решение снять с международного розыска экс-руководителя ГАЛРУ Сивца, и его жену Журавлеву за отказ украинского суда применить к нему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее уголовное дело в отношении Сивца расследовало Главное следственное управление Генпрокуратуры, однако впоследствии производство передали в НАБУ.

По материалам: ukrinform.ru