На границе с Венгрией возможные очереди из-за усиленного COVID-контроля

11.08.2020 13:59

Укринформ

В пунктах пропуска "Чоп" и "Лужанка" на границе с Венгрией увеличиваются очереди в связи с введением венгерской стороной дополнительных мер контроля для недопущения распространения коронавирусной инфекции и тщательной проверки документов.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы в Фейсбуке.

В ведомстве отметили, что, кроме паспортных документов, пограничной полицией Венгрии тщательно проверяются документы, подтверждающие цель поездки или транзитный характер поездки. Соответственно, увеличивается время на прохождение контрольных процедур.

При этом в ГПСУ напоминают, что на украинском-венгерской границе смежной стороной определены для транзитного проезда исключительно пункты пропуска "Чоп (Тиса)" и "Лужанка".

Сейчас перед пунктом пропуска "Лужанка" оформления ожидают около 150 микроавтобусов, еще почти 100 транспортных средств находятся перед пунктом пропуска "Чоп (Тиса)". За прошедшие сутки через эти пункты пропуска границу с Венгрией в целом пересекли по 400 легковых транспортных средств.

В ГПСУ уверяют, что сотрудники Чопского и Мукачевского пограничных отрядов продолжают оперативно обеспечивать надлежащие процедуры пограничного контроля с украинской стороны границы, а также постоянно поддерживают взаимодействие и обмен информацией с представителями пограничной полиции Венгрии.

Кроме того, для соблюдения надлежащего режима в пунктах пропуска выставлены дополнительные пограничные наряды, а за соблюдением правил дорожного движения и общественного порядка вне пунктов пропуска следят сотрудники Национальной полиции.

Учитывая это, пограничники просят граждан учесть информацию при планировании путешествия за границу и выбирать для себя оптимальные маршруты движения.

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Как сообщал Укринформ, по состоянию на утро 11 августа в мире зафиксированы 20 254 685 случаев коронавируса, 738 930 — летальные, 13 118 618 человек выздоровели. 1% или 64 538 больных в мире находятся в серьезном или критическом состоянии.

По материалам: ukrinform.ru