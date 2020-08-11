Суд закрыл дело активиста Кирьякова, задержанного на акции в поддержку Стерненко

11.08.2020 15:04

Укринформ

Шевченковский райсуд Киева закрыл дело об административном правонарушении в отношении активиста Александра Кирьякова, задержанного под судом 15 июня на акции в поддержку Сергея Стерненко, из-за отсутствия события и состава админнарушения.

Об этом в Фейсбук сообщает юридическая компания «Миллер», передает Укринформ.

«Сразу после закрытия дела в отношении Выговского Николая, рассмотрение которого состоялось несколько часов назад, было рассмотрено аналогичное дело по Кирьякову Александру. Шевченковским районным судом города Киева снова были рассмотрены два протокола об административных правонарушениях и по результатам этого рассмотрения судья также пришел к решению о необходимости закрытия производства в связи с отсутствием в действиях Кирьякова А.Е. состава и события административного правонарушения», — говорится в сообщении.

Юристы напомнили, что Кирьяков, как и активист Николай Выговский, присутствовал во время акции под стенами Шевченковского районного суда Киева в поддержку Стерненко, которому тогда избирали меру пресечения.

Отмечается, что в тот день Кирьякова, как и Выговского, «полиция выдернула из толпы и задержала, в связи с тем, что он якобы ругался и цеплялся к окружающим, но к протоколам, составленным на Выговского Николая, никаких доказательств добавлено не было».

«Считая вышеуказанные действия сотрудников полиции неправомерными и необоснованными, адвокатами нашей компании была подготовлена соответствующая позиция, которую судья Шевченковского суда полностью поддержала», — сообщили юристы.

Как сообщалось, 15 июня Шевченковский райсуд избрал Стерненко меру пресечения в виде домашнего ареста. Апелляционный суд оставил это решение в силе.

Со своей стороны начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что по факту столкновений под судом пять человек доставили в райуправление полиции: одного — после конфликта с журналисткой одного из телеканалов, остальные четверо мешали полицейским, когда они пытались прекратить этот конфликт. Также после этих событий двух полицейских отстранили от занимаемых должностей.

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По данным СМИ, тогда под судом среди задержанных были активисты Николай Выговский и Александр Кирьяков.

Стерненко 11 июня объявили о подозрении в совершении преступлений по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.

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Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников напали на Стерненко и его девушку. Отбиваясь, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко и у второго нападавшего, которого полиция вскоре задержала, но сразу отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позже — государственную охрану.

30 июля Стерненко сообщил, что суд ограничил ему сроки для ознакомления с материалами уголовного производства в отношении него до 11 августа.

6 июня Стерненко изменили меру пресечения — до 21 сентября он будет находиться под ночным домашним арестом.

Фото: Радио Свобода

По материалам: ukrinform.ru