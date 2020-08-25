Даже рассматривать не будем — Арахамия прокомментировал слова Кравчука о водоснабжении Крыма

Общество
Христина Качоровська0
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По словам главы фракции «Слуга народа», Леонид Кравчук — просто глава украинской делегации в ТКГ и он не может говорить о государственных делах.

Давид Арахамия
Давид Арахамия. Фото — pravda.com.ua

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «УНИАН«.

«Мы не собираемся что-либо запускать в Крым. Конечно же, мы с большим уважением относимся к господину Кравчуку, но он сейчас не в парламенте. И я уверен, что нет ни единого шанса рассматривать вопрос водоснабжения Крыма».

Напомним, ранее Леонид Кравчук рассказал, при каком условии Украина запустит воду в Крым.


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