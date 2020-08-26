Чат-бот заблокировал в телеграмме уже полторы тысячи "наркоадресов"

26.08.2020 21:00

Укринформ

С помощью пользователей чат-бота «СтопНаркотик» в Телеграмме уже заблокировано 1500 «наркоадресов».

Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает Укринформ.

«Неравнодушные граждане — пользователи Telegram чат-бота «СтопНаркотик» помогли заблокировать 1500 электронных адресов в мессенджере Telegram, которые использовали злоумышленники для незаконного сбыта наркотиков через Интернет, в том числе: 10 «наркомагазинов», которые работали на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей; 3 «наркомагазина» в Автономной Республике Крым», — говорится в сообщении.

Чат бот «СтопНаркотик» был разработан курсантами и научно-педагогическими работниками факультета № 4 (киберполиции) Харьковского национального университета внутренних дел.

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Он имеет возможность получать от пользователей фотографии надписей ("граффити") и наклеек с «рекламой наркоадресов» с указанием GPS-координат или физических адресов, где они были выявлены; снимки экранов (скриншоты) с «рекламой наркоадресов» в популярных социальных компьютерных сетях; электронные адреса в Телеграмме и сайтов в Интернете, которые используют злоумышленники для продажи наркотиков; адреса, по которым осуществляется продажа наркотиков в населенных пунктах.

Кроме того, чат-бот имеет возможность привлекать граждан к блокированию е-адресов в Телеграмме путем направления жалоб в администрацию мессенджера со сведениями об адресах, с помощью которых осуществляется незаконное распространение наркотиков; деактивации (закрашивания) «граффити» (надписей) с «наркоадресами».

Сейчас к пользователям чат-бота присоединились более 30 тысяч человек, в том числе жители временно оккупированных территорий Украины.

За время работы чат-бота пользователи прислали на проверку более 20 тысяч изображений с «рекламой» е-адресов «Иинтернет-наркомагазинов»; почти 30 тысяч е-адресов в Телеграмме; 2 320 гиперссылок на сайты.

По материалам: ukrinform.ru