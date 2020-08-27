Беспредел в суде: вместо 7 лет тюрьмы – оправдательный приговор

Главное Общество
Ник Петров0

Судья Печерского районного суда Светлана Волкова, которую обвиняли в принятии незаконного решения в суде, оправдана тем же судом.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

Одиозная судья Светлана Волкова.
Ворон ворону глаз не выклюет, суд освободил судью Волкову от ответственности. Фото: 24tv.ua.

Судья Волкова известна тем, что в 2014 году приняла незаконное решение об освобождении из-под стражи бывшего командира спецподразделения «Беркут» Дмитрия Садовника и отпустила его под домашний арест.

Сторона обвинения просила о наказании судьи в виде лишения свободы сроком на 7 лет.

Тем не менее, суд не согласился с обвинительным заключением и оправдал Волкову.

Следователи прокуратуры не согласны с таким решением суда и готовят апелляцию.

Светлана Волкова «прославилась» тем, что отпустила под домашний арест одного из главных фигурантов в деле о расстреле «майдановцев» Дмитрия Садовника, который впоследствии сбежал.

Ранее сообщалось о том, что боевиков из ОРДЛО перебрасывают в Беларусь.


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