Беспредел в суде: вместо 7 лет тюрьмы – оправдательный приговор

Судья Печерского районного суда Светлана Волкова, которую обвиняли в принятии незаконного решения в суде, оправдана тем же судом.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

Судья Волкова известна тем, что в 2014 году приняла незаконное решение об освобождении из-под стражи бывшего командира спецподразделения «Беркут» Дмитрия Садовника и отпустила его под домашний арест.

Сторона обвинения просила о наказании судьи в виде лишения свободы сроком на 7 лет.

Тем не менее, суд не согласился с обвинительным заключением и оправдал Волкову.

Следователи прокуратуры не согласны с таким решением суда и готовят апелляцию.

Светлана Волкова «прославилась» тем, что отпустила под домашний арест одного из главных фигурантов в деле о расстреле «майдановцев» Дмитрия Садовника, который впоследствии сбежал.

Ранее сообщалось о том, что боевиков из ОРДЛО перебрасывают в Беларусь.