Больницам платят не за количество пациентов — Ляшко

Коронавирус

27.08.2020 11:25

Укринформ

Больницы, которые оказывают медицинскую помощь больным COVID-19, получают деньги в зависимости от количества созданных бригад, а не за количество пациентов.

Как передает Укринформ, об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Сейчас больницам платят за количество бригад. То есть, если в больнице есть, например, 100 "ковидных "коек, то у нее может быть определенное количество бригад, в которых есть реаниматологи, инфекционисты, медсестры. Бригада создается на определенное количество коек, занятых пациентами. На бригаду выплачивается определенная сумма — 17 тыс. грн в месяц. Чем больше таких бригад, тем больше сумма приходит на больницу. Если, скажем, в инфекционной больнице 10 бригад, она получает 1,7 млн грн грн в месяц, если больше — получает больше", — подчеркнул Ляшко.

Он добавил, что за количество пациентов или пролеченных случаев по "ковидному пакету" не платят, потому госпитализируя больницы не могут манипулировать и получать больше денег. По его словам, Минздрав сейчас хочет ввести понижающий коэффициент за безосновательную госпитализацию.

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Ляшко добавил, что в борьбе с коронавирусом не включаются все больницы сразу, чтобы не распылять весь ресурс и медицинскую помощь.

Как сообщалось, Минздрав изменил показатели для определения индикатора заполненности коек, предназначенных для госпитализации пациентов с COVID-19.

В Украине по состоянию на 27 августа лабораторно подтвердили 112 059 случаев COVID-19, из них за сутки — 1974.

По материалам: ukrinform.ru