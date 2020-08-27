Или паспорт «ДНР» и «РФ», или увольнение и проблемы: как местная «власть» Горловки терроризирует бюджетников

В Горловке так называемая местная власть устроила «прессинг» работникам бюджетной сферы, которые отказываются получать паспорта РФ и «ДНР».

Об этом сообщает НБН со ссылкой на donpress.com.

Информация об этом появилась в издании «Ведомости Донбасса», которое ссылается на соцсети.

«Бюджетников» буквально заставляют получать паспорта «ДНР» и РФ угрожая в противном случае увольнение с работы и последующими проблемами.

«В Горловке усилили прессинг «бюджетников» не желающих добровольно получать «аусвайсы раши и дыры». «Отказникам» угрожают проблемами на работе, вплоть до увольнения. Говорят что «бюджетным» организациям даны жесткие указания, что-бы у всех сотрудников обязательно были паспорта рф и «днр»., — пишут горловчане в соцсетях.

При этом, лиц, подающих документы на получение паспорта РФ, заставляют сделать перевод свидетельства о рождении, если в нем есть хоть одно слово не на русском языке.

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